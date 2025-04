Le tournoi de pétanque près de Lyon s'était fini en passage à tabac par des gens du voyage : jusqu'à un an de prison pour le frère bagarreur

Le 28 août dernier, trois frères issus de la communauté de gens du voyage avaient frappé un participant qui avait osé répondre à l'insulte lancée par l'un d'eux. Un couteau avait également été exhibé pour le menacer.

Plus tard dans la soirée estivale, les mêmes trois frères avaient roué de coups un homme qui venait leur demander de se calmer et de mieux se comporter devant les nombreux enfants présents. La victime, jetée au sol et passée à tabac, avait obtenu 10 jours d'ITT.

Finalement interpellée début avril, la fratrie a été jugée. Et devant le tribunal caladois, les gens du voyage ont plaidé l'amnésie due à la forte consommation d'alcool. Ils ont également joué la carte de la discrimination, l'un des frères a même expliqué aux juges avoir été le bon samaritain dans l'histoire et avoir tenté de séparer ses frères.

Le tribunal n'a pas écouté leurs arguments.

Le plus jeune frère, qui avait lancé la première insulte et qui était dans tous les mauvais coups durant ce tournoi de pétanque, a écopé d'un an de prison dont 6 mois avec sursis.

Ses frères ont été condamnés à 10 mois dont la moitié avec sursis.