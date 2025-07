Contrat Eau & Climat 2025-2027 : 190 actions pour renforcer les ambitions dans la Métropole de Lyon

Le bilan du premier contrat Eau & Climat (2022-2024) peut être fait. Il a permis de lancer une action intégrée et partagée en matière de résilience hydrologique. Le contrat était articulé autour de cinq axes stratégiques : la ville perméable, la restauration des milieux aquatiques, la préservation de la ressource, la modernisation de l’assainissement et la réduction des substances toxiques.

Plus de 194 projets ont été accompagnés sur le territoire. Parmi les réalisations, on retrouve le chantier de restauration du ruisseau de la Mouche à Saint Genis Laval avec la suppression d’un seuil, la renaturation et le reméandrage du lit sur 200 mètres. Mais aussi, la déconnexion des eaux pluviales des réseaux d’assainissement a constitué un pilier du contrat, avec plus de 97 ha déconnectés à l’échelle métropolitaine, dont 71 hectares portés par le SYTRAL, Villeurbanne et Vénissieux, les 3 principaux contributeurs. Ou encore, plusieurs secteurs ont fait l’objet d’opérations significatives, notamment à Saint-Fons (74 ha déconnectés du réseau unitaire), Pierre-Bénite (programme de restructuration sur le bassin de l’Yzeron et rénovation du traitement primaire), Fontaines-sur-Saône (4 ha déconnectés) ou encore la Feyssine (10,1 ha). Au total, ce sont plus de 120 ha qui ont été déconnectés des réseaux unitaires sur l’ensemble du territoire.

Des ambitions renforcées pour le contrat 2025-2027

Pour ce nouveau contrat Eau & Climat 2025-2027, 190 actions seront mises en œuvre. Il a été construit avec l’appui de 17 partenaires publics et privés et s’inscrit dans la continuité du partenariat engagé entre la Métropole de Lyon et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

"Avec 190 actions pour près de 286 millions d’euros d’investissements, dont 53,9 millions apportés par l’agence, ce contrat est le plus ambitieux jamais signé à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse. Il témoigne de la confiance placée dans la Métropole de Lyon et dans sa régie publique de l’eau, mais surtout d’un engagement collectif à faire de l’eau un levier structurant de la transition écologique", évoque Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Les actions répondront à cinq enjeux majeurs : préserver les milieux aquatiques et humides, protéger la ressource en eau, développer massivement la ville perméable, moderniser les réseaux d’assainissement, et réduire les pollutions à la source. C’est dans un contexte marqué par l’intensification des pressions sur la ressource en eau et les milieux aquatiques que ces 5 grands axes ont été choisis.

Les cinq axes en quelques actions

Pour la protection et la restauration des milieux aquatiques et humides, le contrat prévoit notamment l’extension des opérations à de nouveaux bassins versants, afin de restaurer les continuités écologiques, renforcer les habitats naturels et améliorer la résilience face aux inondations.

En ce qui concerne le déploiement massif de la ville perméable, la Métropole poursuit son objectif de 400 ha désimperméabilisés d’ici 2030, dont 60 ha seront réalisés sur la durée du contrat.

Du côté du renforcement de la performance des systèmes d’assainissement, le contrat prévoit des actions structurantes pour améliorer la performance des réseaux d’assainissement et limiter leur impact sur les milieux aquatiques.

Pour préserver la ressource en eau et prévenir les pollutions, la Métropole de Lyon et sa régie publique de l’eau, Eau du Grand Lyon, se sont engagés à réduire les prélèvements de 2 millions de m³ d’eau potable d’ici 2027, en cohérence avec les objectifs du Plan Eau national et du Plan de bassin d’adaptation au changement climatique.

Enfin, en ce qui concerne la mobilisation des habitant et la réduction des pollutions à la source, le contrat Eau & Climat consacrera un volet spécifique à la sensibilisation, à la formation et à la participation citoyenne avec le déploiement de campagnes de communication sur les perturbateurs endocriniens, les micropolluants, les polluants éternels et les pesticides ou la mise en place d’outils pédagogiques à destination du grand public, des enfants, des professionnels de santé ou des agents publics.

Parmi les projets à venir, le ruisseau de la Rize fera l’objet d’un projet de restauration écologique intégrant suppression de seuils, continuité piscicole, revalorisation paysagère en cœur urbain.

A Fontaines-sur-Saône, un programme d’accompagnement pour la désimperméabilisation des parcelles privées sera lancé avec l’objectif de la déconnexion du réseau unitaire.

Une renaturation et une gestion des volumes d’eau seront réalisées au ruisseau des Planches accompagnée d’actions de reméandrage et renforcement des habitats naturels.

La station de traitement de Saint Fons fera l’objet d’une rénovation des ouvrages de traitement biologique pour améliorer les performances de la STEU.