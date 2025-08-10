Une famille de Lyonnais accusée par un corbeau de tuer des chats dans le Vaucluse

Une famille de Lyonnais a fait construire il y a 4 ans une maison de campagne à Venasque dans le Vaucluse. Et ils ont visiblement agacé l'un des habitants puisqu'un corbeau sévit selon La Provence.

Un courrier dans lequel il accuse les Lyonnais d'être des tueurs de chats a été déposé dans la boite aux lettres de nombreux riverains.

Le corbeau cible tout particulièrement la fille de 22 ans de cette famille lyonnaise, qui travaille comme employée dans une tannerie du groupe LVMH.

"Renards, martes, blaireaux, chats des voisins sont ses victimes préférées pour ses expérimentations" accuse le courrier qui met en garde les habitants de Venasque : "Si vous habitez dans ces quartiers et que votre chat a disparu, ne cherchez pas. Il est aujourd’hui un portefeuille ou un sac à main".

Des accusations pas du tout du goût des Lyonnais qui ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Reste à savoir si ce pilote de ligne, sa femme et leur fille qui vit à l'étranger ont des ennemis à Venasque. Nos confrères rapportent que des habitants s'étaient opposés à la construction de leur maison et que la mairie était entrée en litige avec le promoteur immobilier derrière le projet. De quoi donner d'éventuelles pistes aux gendarmes locaux.