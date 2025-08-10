Faits Divers

Lyon : poursuivis par la police, ils s'arrêtent en plein milieu de la M7 pour fuir à pied

Ce dimanche matin, vers 5h, une course-poursuite a eu lieu, de la place Bellecour jusqu'à la pointe sud de la Presqu'île lyonnaise.

Un équipage de la BAC avait repéré une puissante berline griller un feu rouge en centre-ville et a tenté de la contrôler. Le chauffard a non seulement refusé d'obtempérer mais il a également foncé dans le véhicule des policiers.

Visiblement paniqués, l'individu et ses deux passagers ont décidé de s'arrêter sur la M7 en direction de Marseille au niveau du musée des Confluences et de poursuivre leur fuite à pied.

Fort heureusement, cette décision n'a occasionné aucun accident, la circulation étant peu dense à cette heure matinale, de surcroît un dimanche aoûtien.

Le trio a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Les fouilles et le contrôle des papiers n'ont pas permis de comprendre pourquoi ils avaient refusé de s'arrêter.

