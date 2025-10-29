Saint-Priest : important déploiement de secours et évacuation d'un immeuble après un feu d'appartement

Vers 20 heures, un incendie s’est déclaré au sixième étage d’un immeuble situé au 62 rue Henri-Maréchal.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers ont déployé 17 engins et une quarantaine d’hommes pour venir à bout du feu. Par mesure de précaution, une partie des habitants a été évacuée le temps de l’intervention, précise le Progrès.

L’immeuble concerné compte sept étages au total. Aucun blessé n’est à déplorer, selon les premiers éléments communiqués. Les secours ont quitté les lieux peu avant 23 heures, après avoir sécurisé le bâtiment.

Les circonstances exactes du sinistre restent pour l’heure indéterminées.