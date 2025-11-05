La vogue maintenue à Confluence : les forains lèvent la menace de blocage à Lyon

La réunion organisée ce mardi 4 novembre a permis de lever les incertitudes autour de la tenue de la Vogue d’hiver à Confluence.

Les représentants des forains affirment avoir reçu des garanties de la municipalité concernant l’installation du Luna Park sur le site habituel, malgré le projet de réaménagement en cours dans le quartier. Ils annoncent en conséquence l’annulation de l’opération escargot prévue ce jeudi 6 novembre, ainsi que des actions envisagées pendant la Fête des Lumières.

Selon les forains, la mairie s’est engagée à maintenir l’événement sur le terrain de Confluence, à promouvoir son ouverture prévue le 14 décembre, et à retirer certains blocs en béton pour permettre la création de places de stationnement à proximité du parc d’attractions.

Une issue qui met fin à plusieurs jours de tension entre la Ville et les professionnels des fêtes foraines, décidés à défendre leur implantation traditionnelle à Lyon.