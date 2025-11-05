La vogue maintenue à Confluence : les forains lèvent la menace de blocage à Lyon

La réunion organisée ce mardi 4 novembre a permis de lever les incertitudes autour de la tenue de la Vogue d’hiver à Confluence.
Les représentants des forains affirment avoir reçu des garanties de la municipalité concernant l’installation du Luna Park sur le site habituel, malgré le projet de réaménagement en cours dans le quartier. Ils annoncent en conséquence l’annulation de l’opération escargot prévue ce jeudi 6 novembre, ainsi que des actions envisagées pendant la Fête des Lumières.
Selon les forains, la mairie s’est engagée à maintenir l’événement sur le terrain de Confluence, à promouvoir son ouverture prévue le 14 décembre, et à retirer certains blocs en béton pour permettre la création de places de stationnement à proximité du parc d’attractions.
Une issue qui met fin à plusieurs jours de tension entre la Ville et les professionnels des fêtes foraines, décidés à défendre leur implantation traditionnelle à Lyon.
Avec les transports en commun ou en taxi ! Et c'est tout ! La voiture c'était hier...la voiture on les laisse pour les taxis, les artisans, les habitants...nous extérieurs on prend LES TRANSPORTS EN COMMUN !Signaler Répondre
Le festival des frites, du hot-dog et du paiement cash revient. N'oubliez pas de venir avec du liquide les gens, ici, pas de paiement par CB.... Désolééééééé, l'appareil est en panne.... Mais là, pas de problème, ce sont les rois, ils intimident, ils menacent et obtiennent par la forceSignaler Répondre
Déjà l'année dernière il avait fallu céder aux caprices de ces forains et voilà que cette année on remet le couvert parce que ces messieurs menacent la fête des Lumières. Mais là, pas de CRS, de gendarmes mobiles, de BravM, on panique et on baisse son froc. Quelle misère, quel manque de courage. Mairie, Préfecture, même combat : fuyons devant les responsabilitésSignaler Répondre
Ces idiots de la Mairie suppriment toutes les places de stationnent autour des hôpitaux , comment faire pour alles voir les malades ! à vélo, bande de crétinsSignaler Répondre
Et la , avec la peur des forains on enlève les blocs de béton
Sacré courageux le Greg
Merci de remettre les stationnement autour d'HEH , et vite , autrement les vieux vont faire les bouchons pour les vélos
Super, On va encore se cogner le cretin qui beugle jusqu'à point d'heure. Raz le bol dece Luna Park!!!!Signaler Répondre