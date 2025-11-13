Contrefaçons, drogues, cosmétiques : ce que les douanes ont découvert dans des entrepôts près de Lyon

Ce mercredi 12 novembre, les services douaniers de la direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes ont mené une vaste opération de contrôle dans quatre entrepôts logistiques, situés à Vénissieux, Bron, Jonage et dans l’Isère.

Cette opération coordonnée par la préfecture de région a réuni au total 16 agents issus du bureau de Lyon Saint-Exupéry et des brigades de Lyon et Grenoble ont procédé à la vérification de 326 colis de marchandises importées, "principalement de Chine." Résultat : 32 contentieux relevés, soit près de 10 % des produits contrôlés jugés non conformes. "Il s’agissait principalement de contrefaçon, plus de 200 articles de piètre qualité, qui ont pu être ainsi retirés du circuit commercial",précise les douanes.

Selon la direction des douanes, les contrefaçons étaient concentrées sur deux sites : "35 et 169 articles", quasi exclusivement du textile : des baskets et du prêt-à-porter de mode contrefaits. Quelques saisies de stupéfiants et de cigarettes, "choses assez classiques lors de ce genre de contrôle", ont également été réalisées.

Des contrôles de conformité ont complété l’opération : "Quatre colis non conformes ont été identifiés concernant des produits cosmétiques", précise la DGDDI. Ces marchandises ont été saisies pour des raisons de sécurité sanitaire, bien qu’elles ne soient pas à l'origine prohibées.

Des contrôles hebdomadaires dans le secteur lyonnais

Ces contrôles dans les entrepôts de fret express (DHL, Chronopost, DPD, Mondial Relay, etc.) sont "très réguliers, au moins une fois par semaine dans le secteur de Lyon." Ils s’inscrivent dans "une démarche forte engagée depuis de nombreuses années" par les services douaniers.

Depuis le début de l’année, plus de 5 000 contrôles physiques ont été effectués dans le fret express et 637 opérations en entrepôts, soit plus de 10 000 heures d’interventions. Au 31 octobre 2025, 1 900 contentieux ont été relevés dans la région, dont près de 930 dans l’agglomération lyonnaise, soit près de la moitié des saisies régionales.