Lyon 3e : un bar fermé trois mois pour trafic et rixes à répétition

Dans un arrêté du 17 novembre, l’établissement YARA, au 47 rue Villeroy (Lyon 3e), se voit imposer une fermeture administrative de trois mois. Une mesure motivée par une succession de faits relevés tout au long de l’année 2025 autour de ce bar régulièrement ciblé par les forces de l’ordre.

Selon la préfecture du Rhône, les abords du commerce sont le théâtre d’une présence "d'individus s'adonnant à divers trafics (stupéfiants ou médicaments notamment)", souvent impliqués "dans des rixes et des agressions". Les services de police décrivent un établissement qui servirait de refuge à ces trafiquants et un point de fixation pour des ventes illicites.

Plusieurs opérations récentes ont renforcé ce constat. Le 8 octobre, un individu a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle après une vente de tabac de contrebande devant le bar. Le 14 octobre, des "capsules de psychotropes vides" ont été découvertes lors d’un contrôle. Le 23 octobre encore, un homme porteur de plusieurs paquets de cigarettes de contrebande a été verbalisé.

Sur l’ensemble de l’année 2025, les chiffres avancés par la préfecture sont particulièrement lourds : 258 interventions, 48 amendes forfaitaires, 85 interpellations et de nombreuses saisies de stupéfiants, psychotropes, cigarettes de contrebande ou encore d’armes.

Les autorités pointent également l’absence de réaction du gérant face aux trafiquants "régulièrement positionnés sur la terrasse" ainsi qu’une clientèle "régulièrement impliquée dans des rixes violentes, parfois avec armes," alimentant un "fort sentiment d’insécurité" chez les riverains.

L’arrêté prononce ainsi la fermeture du bar pour trois mois, à compter de sa notification. L’affichette réglementaire devra être apposée sur la devanture pendant toute la durée de la sanction.