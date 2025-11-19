Lyon 3e : un bar fermé trois mois pour trafic et rixes à répétition

Dans un arrêté du 17 novembre, l’établissement YARA, au 47 rue Villeroy (Lyon 3e), se voit imposer une fermeture administrative de trois mois. Une mesure motivée par une succession de faits relevés tout au long de l’année 2025 autour de ce bar régulièrement ciblé par les forces de l’ordre.
Selon la préfecture du Rhône, les abords du commerce sont le théâtre d’une présence "d'individus s'adonnant à divers trafics (stupéfiants ou médicaments notamment)", souvent impliqués "dans des rixes et des agressions". Les services de police décrivent un établissement qui servirait de refuge à ces trafiquants et un point de fixation pour des ventes illicites.
Plusieurs opérations récentes ont renforcé ce constat. Le 8 octobre, un individu a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle après une vente de tabac de contrebande devant le bar. Le 14 octobre, des "capsules de psychotropes vides" ont été découvertes lors d’un contrôle. Le 23 octobre encore, un homme porteur de plusieurs paquets de cigarettes de contrebande a été verbalisé.
Sur l’ensemble de l’année 2025, les chiffres avancés par la préfecture sont particulièrement lourds : 258 interventions, 48 amendes forfaitaires, 85 interpellations et de nombreuses saisies de stupéfiants, psychotropes, cigarettes de contrebande ou encore d’armes.
Les autorités pointent également l’absence de réaction du gérant face aux trafiquants "régulièrement positionnés sur la terrasse" ainsi qu’une clientèle "régulièrement impliquée dans des rixes violentes, parfois avec armes," alimentant un "fort sentiment d’insécurité" chez les riverains.
L’arrêté prononce ainsi la fermeture du bar pour trois mois, à compter de sa notification. L’affichette réglementaire devra être apposée sur la devanture pendant toute la durée de la sanction.
Il suffit de regarder le nom du bar " El morjane"... Lol mdrSignaler Répondre
Tout simplement parce que l'article n'accuse pas le gérant de grand chose. Au pire il lui serait reproché (au conditionnel): "un établissement qui servirait de refuge à ces trafiquants et un point de fixation pour des ventes illicites."Signaler Répondre
En gros certains de ses clients sont des délinquants, et des délits (voire crimes) ont lieu devant l'établissement.
Je défie quiconque de faire la police lui même dans ce genre de situation. Essayez déjà de vous amuser à faire dégager les "jeunes" qui fument du cannabis au pied de votre immeuble.... alors faire dégager des trafiquants de votre bar n'y pensez même pas.
Il est coupable que des voyous aient pris attache devant (et/ou dans) son bar... autant dire de pas grand chose.
Sauf à démontrer qu'il est complice. Mais ça veut dire démontrer qu'il a une part active dans les trafics, ou qu'il est rémunéré pour la couverture qu'offre le bar.
En attendant les trois mois de fermeture c'est surement le maximum qu'on peut mettre pour des troubles à l'ordre public.
Le boui boui se fait tellement démonter sur Maps que Google a interdit la publication des avis ^^Signaler Répondre
Et pourquoi pas une fermeture définitive ???Signaler Répondre
Nous n'avons pas besoin de commerçants voyous et de leur clientèle de délinquants et dealers.
Ce n'est pas parce que les policiers n'y interviennent pas que la cocaïne n'est pas consommée en masse dans ces endroits.Signaler Répondre
Je passais parfois devant et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de l'ambassade ou du consulat de Norvège.Signaler Répondre
Ce qui est exaspérant c'est la lenteur de la réaction des pouvoirs publics. Cela fait des années que ce bar est un repaire de voyous et une calamité pour le quartier. Une fermeture temporaire est incompréhensible. Ce bar aurait dû être fermé définitivement comme trois autres établissements dans le quartier.Signaler Répondre
Encore un bouge à fermer définitivement !Signaler Répondre
Non ,vous ne rêvez pas , ça se passe en France !Signaler Répondre
il redynamise le centre ville ! c'est bien le projet de la mairie ?Signaler Répondre
258 interventions en 11 mois, bravo !!Signaler Répondre
Il aurait déjà du fermer de façon définitive depuis belle lurette
Mais pourquoi ne pas le fermer tout simplement ! dès la réouverture tout recommencera !Signaler Répondre
Ces établissements génèrent ils 258 interventions de police par an ?Signaler Répondre
Mais il serait juste de s'occuper également des établissements de la jeunesse dorée qui ne consomme pas que des Haribo.
Faut sanctionner durement les acheteurs consommateurs, ils peuvent payer, faut achécher le ruisseauSignaler Répondre
J'habite pas loin et franchement même avant ceux bar tu les voits tous dehors des le u Express tu trace ou faut essayer de contourner même si avenue de Saxe pas mieuxSignaler Répondre
Normalement c'est résiliation du bail commercial au minimum dès la deuxième intervention. Que fait le propriétaire du local ? Réglez le pb une bonne fois pour toutesSignaler Répondre
Les gérants de ces bouibouis ne disent rien c'est la majorité de leur clientèle les délinquants...Signaler Répondre
Dans 3 mois, ça sera rebelotte!Signaler Répondre
L’état va faire quoi? Il va encore attendre presque 300 interventions de polices avant de refermer à nouveau pour 3 mois?
De là à imaginer que le gérant est complice, il n y a qu un pas… mais pourquoi est il toujours en activité et a cet endroit?