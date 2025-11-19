Judiciaire

Lyon 3e : un bar fermé trois mois pour trafic et rixes à répétition

Ce bar est présenté comme un "point central du trafic".

Dans un arrêté du 17 novembre, l’établissement YARA, au 47 rue Villeroy (Lyon 3e), se voit imposer une fermeture administrative de trois mois. Une mesure motivée par une succession de faits relevés tout au long de l’année 2025 autour de ce bar régulièrement ciblé par les forces de l’ordre.

Selon la préfecture du Rhône, les abords du commerce sont le théâtre d’une présence "d'individus s'adonnant à divers trafics (stupéfiants ou médicaments notamment)", souvent impliqués "dans des rixes et des agressions". Les services de police décrivent un établissement qui servirait de refuge à ces trafiquants et un point de fixation pour des ventes illicites.

Plusieurs opérations récentes ont renforcé ce constat. Le 8 octobre, un individu a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle après une vente de tabac de contrebande devant le bar. Le 14 octobre, des "capsules de psychotropes vides" ont été découvertes lors d’un contrôle. Le 23 octobre encore, un homme porteur de plusieurs paquets de cigarettes de contrebande a été verbalisé.

Sur l’ensemble de l’année 2025, les chiffres avancés par la préfecture sont particulièrement lourds : 258 interventions, 48 amendes forfaitaires, 85 interpellations et de nombreuses saisies de stupéfiants, psychotropes, cigarettes de contrebande ou encore d’armes.

Les autorités pointent également l’absence de réaction du gérant face aux trafiquants "régulièrement positionnés sur la terrasse" ainsi qu’une clientèle "régulièrement impliquée dans des rixes violentes, parfois avec armes," alimentant un "fort sentiment d’insécurité" chez les riverains.

L’arrêté prononce ainsi la fermeture du bar pour trois mois, à compter de sa notification. L’affichette réglementaire devra être apposée sur la devanture pendant toute la durée de la sanction.

Pierreiii le 20/11/2025 à 16:31

Il suffit de regarder le nom du bar " El morjane"... Lol mdr

La loi peut-être ? le 20/11/2025 à 12:46
ah bon a écrit le 19/11/2025 à 14h11

Mais pourquoi ne pas le fermer tout simplement ! dès la réouverture tout recommencera !

Tout simplement parce que l'article n'accuse pas le gérant de grand chose. Au pire il lui serait reproché (au conditionnel): "un établissement qui servirait de refuge à ces trafiquants et un point de fixation pour des ventes illicites."
En gros certains de ses clients sont des délinquants, et des délits (voire crimes) ont lieu devant l'établissement.
Je défie quiconque de faire la police lui même dans ce genre de situation. Essayez déjà de vous amuser à faire dégager les "jeunes" qui fument du cannabis au pied de votre immeuble.... alors faire dégager des trafiquants de votre bar n'y pensez même pas.
Il est coupable que des voyous aient pris attache devant (et/ou dans) son bar... autant dire de pas grand chose.
Sauf à démontrer qu'il est complice. Mais ça veut dire démontrer qu'il a une part active dans les trafics, ou qu'il est rémunéré pour la couverture qu'offre le bar.
En attendant les trois mois de fermeture c'est surement le maximum qu'on peut mettre pour des troubles à l'ordre public.

Zéro le 20/11/2025 à 02:41
Les consommateurs acheteurs a écrit le 19/11/2025 à 12h34

Faut sanctionner durement les acheteurs consommateurs, ils peuvent payer, faut achécher le ruisseau

Et toi reprendre l’orthographe 🤣

Zéro le 20/11/2025 à 02:39

🤣🤣🤣🤣🤣serait curieuse de savoir l’âge des commentateurs 🤣

pg le 19/11/2025 à 23:19

Le boui boui se fait tellement démonter sur Maps que Google a interdit la publication des avis ^^

Henri G le 19/11/2025 à 22:59

Et pourquoi pas une fermeture définitive ???
Nous n'avons pas besoin de commerçants voyous et de leur clientèle de délinquants et dealers.

Arthur le 19/11/2025 à 21:23
@arthur a écrit le 19/11/2025 à 13h19

Ces établissements génèrent ils 258 interventions de police par an ?

Ce n'est pas parce que les policiers n'y interviennent pas que la cocaïne n'est pas consommée en masse dans ces endroits.

erico le 19/11/2025 à 20:50

Je passais parfois devant et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de l'ambassade ou du consulat de Norvège.

Sainteange le 19/11/2025 à 19:07

Ce qui est exaspérant c'est la lenteur de la réaction des pouvoirs publics. Cela fait des années que ce bar est un repaire de voyous et une calamité pour le quartier. Une fermeture temporaire est incompréhensible. Ce bar aurait dû être fermé définitivement comme trois autres établissements dans le quartier.

Pfuiiii le 19/11/2025 à 18:32

Encore un bouge à fermer définitivement !

Amen le 19/11/2025 à 18:09

Non ,vous ne rêvez pas , ça se passe en France !

basta le 19/11/2025 à 17:46
ah bon a écrit le 19/11/2025 à 14h11

Mais pourquoi ne pas le fermer tout simplement ! dès la réouverture tout recommencera !

il redynamise le centre ville ! c'est bien le projet de la mairie ?

258 le 19/11/2025 à 15:46

258 interventions en 11 mois, bravo !!

Il aurait déjà du fermer de façon définitive depuis belle lurette

ah bon le 19/11/2025 à 14:11

Mais pourquoi ne pas le fermer tout simplement ! dès la réouverture tout recommencera !

@arthur le 19/11/2025 à 13:19
Arthur a écrit le 19/11/2025 à 12h39

Parfait.
Mais il serait juste de s'occuper également des établissements de la jeunesse dorée qui ne consomme pas que des Haribo.

Ces établissements génèrent ils 258 interventions de police par an ?

Arthur le 19/11/2025 à 12:39

Parfait.
Mais il serait juste de s'occuper également des établissements de la jeunesse dorée qui ne consomme pas que des Haribo.

Les consommateurs acheteurs le 19/11/2025 à 12:34

Faut sanctionner durement les acheteurs consommateurs, ils peuvent payer, faut achécher le ruisseau

johnny le 19/11/2025 à 12:27

J'habite pas loin et franchement même avant ceux bar tu les voits tous dehors des le u Express tu trace ou faut essayer de contourner même si avenue de Saxe pas mieux

Samir 69200 le 19/11/2025 à 12:23

Normalement c'est résiliation du bail commercial au minimum dès la deuxième intervention. Que fait le propriétaire du local ? Réglez le pb une bonne fois pour toutes

Ex Précisions le 19/11/2025 à 12:20

Les gérants de ces bouibouis ne disent rien c'est la majorité de leur clientèle les délinquants...

Et après? le 19/11/2025 à 12:17

Dans 3 mois, ça sera rebelotte!
L’état va faire quoi? Il va encore attendre presque 300 interventions de polices avant de refermer à nouveau pour 3 mois?
De là à imaginer que le gérant est complice, il n y a qu un pas… mais pourquoi est il toujours en activité et a cet endroit?

