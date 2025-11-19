Refus d’obtempérer à Vénissieux : un policier évite le pire, le fuyard recherché

D'après nos informations, en patrouille, un équipage de police repère un véhicule Audi circulant en sens inverse sur le boulevard Docteur-Coblod. Face à la dangerosité de la situation, les agents décident immédiatement de procéder au contrôle du conducteur.
Mais l’automobiliste refuse d’obtempérer et prend la fuite en direction de la gare. Dans sa course, il force le passage, endommage plusieurs véhicules avant d’être momentanément bloqué par la circulation.
Les policiers le rattrapent boulevard Ambroise-Croizat et descendent de leur véhicule pour procéder à son interpellation. Malgré les injonctions répétées, le conducteur tente une nouvelle manœuvre de fuite. Un policier adjoint se positionne alors au niveau du flanc avant gauche, arme au poing, pour tenter de l’arrêter.
À ce moment, l’homme redémarre, heurtant le fonctionnaire au genou gauche. Par chance, le policier n’est que très légèrement touché, l’impact ayant eu lieu à faible vitesse. Le conducteur est ainsi parvenu à reprendre la fuite.
Une enquête est en cours pour retrouver l’automobiliste.
Contacté par notre rédaction le syndicat Alliance Police Nationale a immédiatement dénoncé : "une nouvelle fois un refus d’obtempérer qui aurait pu finir par un drame pour un de nos policiers !! Sans véritable électrochoc d’autorité, c’est l'impunité qui régnera dans nos rues. Prompt rétablissement à notre collègue."
Mardi 18 novembre, un conducteur a pris la fuite sur le boulevard Ambroise-Croizat, à hauteur de la gare de Vénissieux. Dans sa tentative d’échapper au contrôle, il a heurté un policier adjoint, avant de réussir à disparaître. Une enquête est en cours. pic.twitter.com/K4u1Enm1WT— Lyon Mag (@lyonmag) November 19, 2025
