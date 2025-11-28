Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2021, sur l'autoroute A13, la rencontre entre deux hommes impulsifs et sans filtre a viré au drame.

Au péage de Bourg-Achard dans l'Eure, un routier lyonnais avait klaxonné un automobiliste qui s'engageait sur la file réservée aux poids-lourds. Ce dernier répondait par un doigt d'honneur.

Une altercation comme il en existe des dizaines chaque jour sur les routes de France. Sauf que le Lyonnais voyait rouge et se saisissait d'une arme de poing qu'il conservait à proximité, puis ouvrait le feu sur la voiture devant lui.

Plutôt que d'appeler la police ou de prendre le large, l'automobiliste décidait à son tour de poursuivre le camion jusqu'à un entrepôt où il allait faire une livraison. Armé d'un marteau, il allait demander des comptes au routier, mais là encore, ce dernier dégainait son pistolet et tirait dans la bouche de son opposant.

Paralysée à vie, la victime décédait d'un AVC deux ans plus tard. Une mort que les experts attribuaient aux blessures infligées par le tir du routier.

D'où le passage de Daniel M. devant le jury d'une cour d'assises pour le meurtre de Khalid El Khalaoui. Quatorze ans de réclusion ont été requis par l'avocat général. Une peine convertie en 14 ans de prison ferme, en sachant que l'accusé en a déjà effectué 4.