Mosquée visée à Lyon : les institutions musulmanes dénoncent une "escalade préoccupante"

Le Conseil de Coordination des institutions musulmanes Auvergne-Rhône-Alpes se dit "profondément préoccupé" et exprime son "indignation" après plusieurs atteintes commises contre des lieux de culte dans la région.

Dans un communiqué daté du 30 novembre 2025, les instances signataires affirment que "ces faits s’inscrivent dans un contexte où les actes antimusulmans se multiplient dangereusement, suscitant une inquiétude croissante au sein de la communauté musulmane."

Après une première affaire à la mosquée de Décines, les responsables musulmans décrivent désormais deux nouveaux incidents. Selon eux, "la mosquée El Oulfa, située dans le 7e arrondissement de Lyon, [a été] visée par des graffitis injurieux et islamophobes." La mosquée Errahma, au Puy-en-Velay, aurait de son côté été la cible d’une intrusion marquée par une "véritable profanation," des individus ayant "déchiré des exemplaires du Coran et les aspergé d’un liquide que l’on suspecte être de l’urine."

"Ces actes ne sont plus isolés"

Le Conseil de Coordination estime que "ces actes ne sont plus isolés : ils témoignent d’une escalade préoccupante et participent à l’installation d’un climat anxiogène pour les fidèles." Les signataires rappellent que ces atteintes constituent"des dégradations volontaires et des intrusions illégales dans un lieu de culte," mais aussi "des atteintes graves à la liberté religieuse, protégée par la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que par les principes républicains."

Le communiqué souligne que ces attaques "provoquent une vive émotion et une profonde blessure" au sein des communautés concernées, pour lesquelles les mosquées sont "des espaces de recueillement, d’éducation religieuse et de fraternité". Pour les représentants religieux, "la répétition de ces attaques nourrit un sentiment légitime d’inquiétude, de vulnérabilité et d’abandon."

Les signataires affirment condamner "avec la plus grande fermeté ces actes odieux, qui ne sauraient être banalisés ni relativisés." Ils réaffirment également leur "attachement indéfectible aux valeurs républicaines, au vivre-ensemble et au respect mutuel entre tous les citoyens."

Ils formulent enfin plusieurs appels à destination des autorités. Ils demandent à l’État "d’assurer un renforcement visible et durable des mesures de sécurité aux abords des lieux de culte musulmans de la région", aux élus de "condamner sans ambiguïté ces actes" et aux services de police et de justice "d’engager toutes les démarches nécessaires pour identifier les auteurs, les interpeller et garantir qu’ils répondent de leurs actes conformément à la loi." Face à ce qu’ils décrivent comme "la montée des actes antimusulmans," le Conseil de Coordination appelle les pouvoirs publics à "agir avec détermination afin de garantir la sécurité de tous."