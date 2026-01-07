Lyon : le quartier Sœur Janin se transforme, l’école François Truffaut bientôt rénovée pour 2,27 millions d’euros

La Ville de Lyon met en avant une série de travaux et d’aménagements engagés depuis 2020, destinés à améliorer durablement le cadre de vie des habitants. Dernière étape en date : le lancement prochain d’une rénovation énergétique d’ampleur de l’école maternelle François Truffaut, votée lors du conseil municipal de décembre.

Construit dans les années 1950, le bâtiment présente aujourd’hui des performances thermiques jugées insuffisantes. Après l’installation, à l’été 2025, de 219 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école, la Ville engage une nouvelle phase de travaux. Le chantier prévoit notamment le remplacement des menuiseries, une isolation thermique par l’extérieur et des planchers, la pose de protections solaires, l’amélioration de la ventilation et de l’éclairage, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le coût global de l’opération est estimé à 2,27 millions d’euros. Selon la Ville, ces travaux doivent permettre d’améliorer le confort des élèves et des équipes éducatives, tout en réduisant les consommations énergétiques et l’empreinte environnementale de l’établissement.

Cette rénovation s’inscrit dans une stratégie plus large, formalisée dans le projet de territoire Sœur Janin 2024-2030, qui vise à renforcer l’identité du quartier, développer la nature en ville et améliorer la qualité de vie des habitants. Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés ces dernières années, comme la liaison verte Locard–Janin, créée en 2023 pour relier les rues Edmond Locard et Sœur Janin, ou encore un plateau traversant aménagé en 2024.

Ces transformations ont notamment permis de sécuriser l’accès à l’école François Truffaut, dont l’entrée principale a été déplacée vers une voie piétonne. Celle-ci accueille désormais huit nouveaux arbres, 200 m² d’espaces verts, des assises en bois et un éclairage décoratif, un projet auquel les enfants de l’école ont directement participé.

La végétalisation du secteur doit encore se poursuivre avec la création d’un verger fin janvier 2026, à proximité de l’école, rue Edmond Locard. La municipalité proposera lors du conseil municipal du 22 janvier 2026 de baptiser cet espace du nom de Thérèse Brun (1936-2023), figure locale engagée dans la vie associative du quartier.