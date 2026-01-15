Lyon : le groupe scolaire Édouard-Herriot rénové après plus d’un an de travaux

Des travaux engagés entre octobre 2024 et décembre dernier, qui concernent à la fois l’accessibilité du site et sa performance énergétique.

L’établissement accueille désormais 508 élèves, répartis dans six classes maternelles, treize classes élémentaires et trois classes spécialisées dédiées à des enfants en situation de handicap moteur. La Ville de Lyon indique que ces travaux permettent aujourd’hui une mise aux normes complète du bâtiment, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Sur le volet accessibilité, un second ascenseur a été créé dans le bâtiment élémentaire afin de desservir l’ensemble des niveaux. Des sanitaires adaptés ont également été installés à chaque étage, tandis que les cheminements ont été revus pour répondre aux exigences réglementaires. Un pôle de rééducation a par ailleurs été aménagé au sein de l’école pour accompagner les parcours d’apprentissage et de soins des élèves concernés.

La rénovation a également porté sur l’enveloppe du bâtiment, avec un objectif affiché de réduction des consommations énergétiques. La toiture a été entièrement refaite et isolée, tout comme les planchers bas des différents espaces scolaires. Les dernières fenêtres en simple vitrage ont été remplacées par du double vitrage, et des protections solaires ont été installées en façade afin de limiter les surchauffes estivales. Des brasseurs d’air ont aussi été ajoutés pour améliorer le confort thermique sans recourir systématiquement à la climatisation.

Dans le cadre de la réorganisation des espaces, une salle de classe supplémentaire a été créée au sein de la bibliothèque, afin d’optimiser l’utilisation des surfaces existantes.

Selon la municipalité, ces aménagements font désormais du groupe scolaire Herriot l’un des établissements lyonnais les mieux équipés pour l’accueil coordonné d’enfants en situation de handicap moteur. Le coût total de l’opération s’élève à 2,5 millions d’euros, intégralement financés par la mairie écologiste.