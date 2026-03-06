Faits Divers

Ils tiraient sur des commerces avec des mortiers d'artifice à Villefranche-sur-Saône : trois jeunes interpellés

Ce mercredi 4 mars, la police a interpellé trois jeunes âgés de 16 à 18 ans à Villefranche-sur-Saône. En centre-ville, ils tiraient sur des commerces avec des mortiers d'artifice.

Les forces de l'ordre ont été alertées peu après 20h mercredi soir. Sur la place Simone Veil à Villefranche-sur-Saône, un groupe d'individus provoquait des troubles et tirait au mortier d'artifice sur des commerces, et notamment le cinéma CGR.

Les trois suspects, âgés de 16 et 18 ans, ont été interpellés. En garde à vue, ils ont reconnu les faits, expliquant toutefois vouloir tirer en l'air avec leur mortier.

Les deux mineurs ont été laissés libres et seront prochainement convoqués devant le juge des enfants. Le Caladois de 18 ans a écopé de 70 heures de travaux d'intérêt général qui deviendront une amende de 1500 euros s'ils ne sont pas effectués. Il a également reçu une amende de 150 euros pour la résine de cannabis retrouvée dans sa poche.

avatar
je suppose le 06/03/2026 à 13:00

que ces charmants n'ont pas de parents ?

avatar
Schuss69 le 06/03/2026 à 12:56

Leur chance est d'être prochainement jugés à Villefranche.

avatar
Ex Précisions le 06/03/2026 à 12:41

Ils ne fera pas les TIG et ne paiera pas derrière comme il n'est pas solvable.
Sanction = 0

avatar
Racailles de m... le 06/03/2026 à 11:39

70 heures à surfer sur les réseaux sociaux et ne surtout rien faire.

Ce serait plus efficace de sucrer les allocs aux parents pendant 3 mois...

avatar
Jacques3 le 06/03/2026 à 11:31

Mais je croyais que c'était interdit d'en avoir !!! Oh ben alors...

avatar
Catalan le 06/03/2026 à 10:25

une fois encore le tribunal de Villefranche a fait dans l humanitaire, une vraie ONG locale.

