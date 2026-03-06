Ils tiraient sur des commerces avec des mortiers d'artifice à Villefranche-sur-Saône : trois jeunes interpellés

Les forces de l'ordre ont été alertées peu après 20h mercredi soir. Sur la place Simone Veil à Villefranche-sur-Saône, un groupe d'individus provoquait des troubles et tirait au mortier d'artifice sur des commerces, et notamment le cinéma CGR.

Les trois suspects, âgés de 16 et 18 ans, ont été interpellés. En garde à vue, ils ont reconnu les faits, expliquant toutefois vouloir tirer en l'air avec leur mortier.

Les deux mineurs ont été laissés libres et seront prochainement convoqués devant le juge des enfants. Le Caladois de 18 ans a écopé de 70 heures de travaux d'intérêt général qui deviendront une amende de 1500 euros s'ils ne sont pas effectués. Il a également reçu une amende de 150 euros pour la résine de cannabis retrouvée dans sa poche.