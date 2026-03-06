Mise à jour 12h : le parquet de Lyon annonce que les deux suspects interpellés vont être présentés aux magistrats instructeurs. Leur placement en détention provisoire a été requis.
Alors que deux nouvelles interpellations ont été menées cette semaine dans le cadre des investigations sur la mort de Quentin Deranque en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon, un suspect mis en examen pour "homicide volontaire" a été placé en détention provisoire ce jeudi.
Une décision qui fait suite à la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon. L’homme de 25 ans avait dans un premier temps été placé sous contrôle judiciaire contrairement aux six autres suspects aujourd’hui en détention provisoire.
On attend le procès maintenant pour savoir qui a fait quoi chez LFI, pardon chez la jeune garde, mais c'est pareil...Signaler Répondre
Des mecs sont venus défendre des meufs, se sont fait attaqués par la jeune garde ET MÊME LA FAMEUSE VIDÉO du fumigène montre que la jeune garde lynchait déjà un mec au sol quand le fumigène est parti !!!! Le tout pour stopper la progression des terroristes antifa sur le groupe leur groupe mais les neuneus de gauche continuent de nier et de défendre les assassins !Signaler Répondre
Normal qu'il ai du sang même sur les mains, il s'est fait attaqué puis coursé puis lynché.
Vous n avez pas été filmé sous toutes les coutures à dire des conneries ?Signaler Répondre
Il a été tuer par des coups de pieds dans la tête. toi y'en a comprendre!Signaler Répondre
Etrange Lyonmag, que vous relayer ces nouvelles incarcérations et évolutions du dossier c'est très bien ... Mais ce que je trouve un peu nulle c'est cette absence totale d'article sur l'évolution autour de la question de la vidéo-surveillance ou comme vous le savez il y a un terrain très polémique a propos d'un potentiel usage "militant" de cette vidéo-surveillance en rapport au fait que Doucet le disait lui même via ses équipes de liaison politique et le fait qu'il avait menacé de déposer des plaintes (on ne sait pas si ces plaintes ont vraiment été déposé, en vrai j'en doute car de par ce que je sais, Doucet n'a en fait aucun intérêt a ce qu'un parquet s'interesse de trop près a ces questions ...) a ce proposSignaler Répondre
Or le 4 mars certains journaux dont Lyon Capitale, le JDD et Valeurs actuelles apparemment rapportent des choses fort intéressantes que je regrette vraiment que vous n'ayez pas vous Lyonmag relayé l'info , et pour cause :
Le candidat divers droite DVD a la mairie de Givors Fabrice Riva affirme lui avoir clairement saisi le parquet qui apparemment a ouvert donc une enquête sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale a propos de recels d'informations entre "La Jeune Garde" et les équipes en question de liaison politique dont Mohamed Chahi a été jusque la cité ou l'on sait sur ses propres propos qu'il y aurait eu des discussions admises en 2021 avec LJG a propos de consultations pour améliorer la sécurité dans les rues de Lyon ... Genre il faut consulter les "tapoteurs" qui peuvent tuer de LJG pour améliorer la sécurité dans Lyon ... Le vrai problème étant que c'est des révélations qui a minima amènent de sérieux soupçons car on sait que ça ne s'arrête pas la !
On sait par leur propre propos qu'apparemment des bars, assos sportives ect ont été dissoute et en partie sur des discussions qui ont eu lieu avec LJG et l'exploitation manifeste de la vidéo-surveillance ! Cela a permis, de toute évidence d'amener des soupçons suffisants pour déclencher une enquête du Parquet car il y a matière a réellement s'inquiéter sur un possible recel d'information ayant permis exploitation et accès illégal a des données fournies par la vidéo surveillance (a LJG) qui pourrait très bien avoir amené a la mort de Quentin ...
Chahi dit que c'était en 2021 et admet juste a demi-mots des "discussions" : Mais on parle de discussions qui ont permis au final de monter un dossier par l'équipe municipale devant le ministère de l'intérieur qui a été contraint de sévir sur ces lieux associatifs liés a la droite (stremdrouate qu'ils disent, moi j'dis bof mais allez pourquoi pas) et amené a la dissolution de ces assos, ce n'est quand meme pas rien et ça amène a des soupçons RENFORCES sur une claire collaboration entre les équipes municipales et la LJG !
Et quand bien meme, ça pourrait aussi a minima amener au fait que ces équipes municipales étaient potentiellement au courant qu'une agression allait avoir lieu et ils ont obligation de le rapporter sans délais au Parquet (ce qui n'a pas été fait) ! Et ça, c'est a minima
Car a maxima, c'est potentiellement un délit de recels d'informations sur vidéo-surveillance municipales amenant a une agression (exploitation de la vidéo-surveillance pour indiquer ou ils peuvent dans les minutes qui arrivent ou intercepter Quentin et donc COMPLICITE !)
Et non apparemment cette info ça interesse pas Lyonmag ou c'est clairement partisan ? Je m'interroge pas
Une fracture temporale n'est généralement pas mortelle.Signaler Répondre
Ses amis auraient du attendre les secours, au lieu de l'en dissuader en invoquant le risque de se faire questionner par la police.
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/l%C3%A9sions-du-visage/fracture-de-l-os-temporal
Des nouvelles du scooter et de la requalification du meurtre en assassinat, où on attend que ça se tasse et que ça passe à la trappe? Si c'était l'inverse, ça serait déjà réglé cette histoire, à cause du bruit que ferait la gauche ! Là, ça donne des infos au compte-gouttes, de moins en moins, pour qu'on oublie ? On n'oubliera pas!Signaler Répondre
il est filmé sous toutes les coutures en train de se battre, et il est très reconnaissable avec sa doudoune bleue, sa capuche, sa demi cagoule ses New Balance..Signaler Répondre
il a du sang sur les phalanges a la fin de la bagarre..
Ses amis lui conseillent de ne pas aller aux urgences, pour éviter la police (écoutez l'audio)
Bref, on est très très loin du narratif de Némésis et CNews.
Raphaël Arnault a fini par sortir de ses waters ?Signaler Répondre
Vous y étiez ? non , alors taisez vousSignaler Répondre
"Tous les urgentistes disent"Signaler Répondre
Vous ne les avez pas vraiment fréquenté manifestement et déjà oublié qu'il présentait également une fracture temporale droite...
Le procureur avait bien dit que Quentin avait une partie du crane enfoncée (c'est dire la brutalité), à partir de la c'était trop tard, urgence ou pas ca aurait rien changée vu que juste après l'agression il avait deja surement une hémorragie et le cerveau deja atteint. Quand tu tappes à la tete avec des chaussures coquées (dont sont souvent equipés les "antifas") et qu'en plus tu t'acharnes tu ne laisses que peu de chances à la victime.Signaler Répondre
Ces gens sont des meurtries et doivent prendre le maximum,
Non pas aller aux urgences, les appeler !! On ne déplace pas un tel blessé, surtout à pieds alors qu'on est en pleine ville, que les secours arrivent rapidement et qu'en plus il y a un hôpital à proximité. C'est la base, pas la peine de réfléchir et d'avoir les idées claires. S'ils craignaient une seconde salve d'attaque, il fallait rester avec lui et le protéger en attendant la police, vaille que vaille. En l'occurrence, le résultat aurait été le même mais cela vaut le coup de rappeler qu'on n'évalue pas au doigt mouillé un blessé avec de potentielles blessures internes.Signaler Répondre
Pardon mais relisez le rapport des médecins légistes... Il avait aussi une fracture temporale droite...Signaler Répondre
Les fachos en prison !Signaler Répondre
Et ça ne vous dérange pas que des gens préfèrent filmer que de lui porter secours ?Signaler Répondre
Aller aux urgences n'était que la seule solution, même ou surtout si c'était trop tard. Aucune autre possibilité n'était envisageable.Signaler Répondre
Le procureur a décrit l'état médical constaté au moment de la prise en charge, soit deux heure trente plus tard, avec une hémorragie cérébrale qui avait eu largement eu le temps de s'aggraver, faute de prise en charge rapide...Signaler Répondre
Arrêtez de vous prendre pour un médecin légiste
Vous n'en savez rien du tout.Signaler Répondre
Tous les urgentistes disent qu'en cas d'hémorragie cérébrale un réponse médicale rapide fait la différence entre la vie et la mort..
L'état médical qui a été rapporté par le procureur est celui constaté 2 heures plus tard, quand effectivement il était trop tard pour le sauver.
Aller aux urgences de suite n'aurait servi à rien dans son cas. Au moment où cette vidéo a été filmée, personne ne le savait pas même lui.Signaler Répondre
Avoir les idées claires dans ce genre de situation me semble être une lubie que seules les personnes n'ayant jamais été confrontées à des situations dangereuses peuvent juger...
C'est dommage qu'après avoir fait des dizaines articles, LM ne publie plus les dernières informations, dont la dernière vidéo où on voit clairement ce qui se passe juste après, et pourquoi il n'a pas été aux urgences de suite...Signaler Répondre
Pardon mais l'expertise médico légale est formelle : Quentin était au delà de toutes ressources thérapeutiques et condamné à brève échéance en raison des coups qu'il a reçu des miliciens qui l'ont lynché...Signaler Répondre
Je sais que l'extrême gauche tentera de réécrire des narratifs, c'est dans son ADN...
La réalité c'est qu'il a été tabassé et qu'il en est mort.Signaler Répondre
Votre narratif est de la fiction.
Ils ont tous été auditionné dés le début de la procédure judiciaire : c'est ce qui a permis d'identifier les meurtriers de Quentin...Signaler Répondre
Je n’ai toujours pas lu si les individus du groupe d’activistes commandité par Némésis et aussi acteurs dans la rixe ont été identifiés et auditionnés. Quelqu’un en a-t-il eu connaissance ?Signaler Répondre
Le mensonge médiatique prend l'ascenseur, la vérité prendra les escaliersSignaler Répondre
Quentin est cagoulé, assume avoir pris part a un fight, il refuse d'aller se faire examiner a Saint Jo et il repart sur ses deux jambes. (mettez le son de la vidéo)
Tous les urgentistes savent que le traitement rapide d'une hémorragie est crucial..
De nouveaux documents changent tout le narratif.
Dans 1 semaine on vote contre les gauchistes.Signaler Répondre