Intelligence artificielle : une start-up lyonnaise lève 1 million d’euros pour l’accessibilité

Nouvelle étape de développement pour la start-up lyonnaise OOrion. L’entreprise, spécialisée dans les technologies d’accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 1 million d’euros afin d’accélérer le déploiement de sa solution en France et à l’international.

Créée en 2022, la jeune pousse développe une application mobile reposant sur l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour permettre aux personnes non-voyantes ou malvoyantes de s’orienter plus facilement dans leur environnement.

La technologie développée par OOrion fonctionne directement via la caméra d’un smartphone. L’application analyse l’environnement et permet d’identifier ou de localiser des objets et des informations utiles en temps réel.

Elle ne nécessite ni installation physique dans les bâtiments ni équipement spécifique pour fonctionner. L’outil est aujourd’hui disponible dans 32 langues et utilisé dans plus de 90 pays.

L’ambition de la start-up est de faciliter l’autonomie des personnes déficientes visuelles dans les lieux accueillant du public, notamment les commerces, hôtels ou restaurants.

La solution est déjà testée ou déployée par plusieurs grandes enseignes. Dans la grande distribution, elle a notamment été adoptée par Carrefour et fait l’objet de tests dans certains magasins Intermarché.

Dans l’hôtellerie, l’application est utilisée dans des établissements du groupe Accor, comme le Molitor à Paris, le Pullman Paris Centre-Bercy ou certains hôtels Ibis.

Plusieurs restaurants et commerces ont également commencé à expérimenter la technologie, dont certains à Lyon comme la Brasserie Georges ou la chocolaterie Bernachon.

Une levée de fonds pour accélérer le développement

Cette levée de fonds a réuni plusieurs investisseurs, parmi lesquels des business angels français et néerlandais, le fonds spécialisé Bartiméus Fund ainsi que le family office lyonnais TKT Holding.

Les fonds doivent permettre à la start-up de franchir une nouvelle étape de croissance. OOrion prévoit notamment de renforcer ses équipes commerciales et techniques et d’accélérer son déploiement dans les secteurs de l’hospitalité et du retail.

"L’accessibilité doit désormais passer par des technologies flexibles et capables de se déployer à grande échelle", explique la cofondatrice Stéphanie Robieux, pour qui l’intelligence artificielle constitue un levier majeur pour combiner innovation et impact social.

Avec cette levée de fonds, OOrion espère désormais accélérer son expansion et poursuivre le développement d’outils numériques destinés à améliorer l’autonomie des personnes déficientes visuelles dans les espaces publics.