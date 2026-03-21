Faits Divers

Lyon : un homme blessé par balle à la Guillotière, un Algérien en situation irrégulière interpellé

Lyon : un homme blessé par balle à la Guillotière, un Algérien en situation irrégulière interpellé

Dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 mars, un individu de nationalité algérienne a été interpellé à Lyon. Il est soupçonné d'avoir tiré sur un homme dans le quartier de la Guillotière.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, un jeune homme a été victime d'un tir d'arme à feu dans le quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. La victime, blessée au postérieur, a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger.

Prévenu par un témoin, un policier qui n'était pas en service s'est lancé à la poursuite du tireur présumé. Ce dernier, un Algérien en situation irrégulière en France, a été retrouvé par le fonctionnaire puis maîtrisé, en attendant qu'un équipage de la BAC ne prenne le relais.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits.

10 commentaires
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Oli69 le 21/03/2026 à 17:54

En fonction de vos votes, ces délinquants risquent de devenir intouchables grâce à LFI..
pensez y demain

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 16:40

Un quoi en situation quoi qui a blessé avec quoi ?
Je remplace les 3 mots habituels et systématiques par quoi...
Votez bien les bobos lyonnais !

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Vote le 21/03/2026 à 16:38

Arrêtez de "veauter" il est temps de voter

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un coussin svp le 21/03/2026 à 16:36
Je suis très malade a écrit le 21/03/2026 à 16h13

J'ai mal à ma France.

Et l'autre aux fesses 😛

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Guillome30 le 21/03/2026 à 16:25

Comme c'est étonnant

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Bribri2 le 21/03/2026 à 16:21

Voyez bien demain......conseil avisé sinon on va sombrer jour après jour...

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Heureusement que les Ecologistes sont en poste à la Mairie le 21/03/2026 à 16:20

Un peu plus d'espaces verts et de pistes cyclables, et la situaton va s'améliorer...

Votez bien, votez dimanche...

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Je suis très malade le 21/03/2026 à 16:13

J'ai mal à ma France.

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Vendredi le 21/03/2026 à 16:12

Encore un en situation irrégulière, et l'expulsion c'est pour quand ?? et la sécurité Mr Doucet ?

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Rob le 21/03/2026 à 16:10

Toujours les mêmes, y en à marre de tout ce qu'on à dans nos rues. Retour au pays en vitesse et votez bien mes amis.

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