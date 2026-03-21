Lyon : un homme blessé par balle à la Guillotière, un Algérien en situation irrégulière interpellé

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, un jeune homme a été victime d'un tir d'arme à feu dans le quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. La victime, blessée au postérieur, a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger.
Prévenu par un témoin, un policier qui n'était pas en service s'est lancé à la poursuite du tireur présumé. Ce dernier, un Algérien en situation irrégulière en France, a été retrouvé par le fonctionnaire puis maîtrisé, en attendant qu'un équipage de la BAC ne prenne le relais.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits.
En fonction de vos votes, ces délinquants risquent de devenir intouchables grâce à LFI..Signaler Répondre
pensez y demain
Un quoi en situation quoi qui a blessé avec quoi ?Signaler Répondre
Je remplace les 3 mots habituels et systématiques par quoi...
Votez bien les bobos lyonnais !
Arrêtez de "veauter" il est temps de voterSignaler Répondre
Et l'autre aux fesses 😛Signaler Répondre
Comme c'est étonnantSignaler Répondre
Voyez bien demain......conseil avisé sinon on va sombrer jour après jour...Signaler Répondre
Un peu plus d'espaces verts et de pistes cyclables, et la situaton va s'améliorer...Signaler Répondre
Votez bien, votez dimanche...
J'ai mal à ma France.Signaler Répondre
Encore un en situation irrégulière, et l'expulsion c'est pour quand ?? et la sécurité Mr Doucet ?Signaler Répondre
Toujours les mêmes, y en à marre de tout ce qu'on à dans nos rues. Retour au pays en vitesse et votez bien mes amis.Signaler Répondre