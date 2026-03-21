Lyon : un homme blessé par balle à la Guillotière, un Algérien en situation irrégulière interpellé

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, un jeune homme a été victime d'un tir d'arme à feu dans le quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. La victime, blessée au postérieur, a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger.

Prévenu par un témoin, un policier qui n'était pas en service s'est lancé à la poursuite du tireur présumé. Ce dernier, un Algérien en situation irrégulière en France, a été retrouvé par le fonctionnaire puis maîtrisé, en attendant qu'un équipage de la BAC ne prenne le relais.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits.