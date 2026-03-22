Lyon : un SDF dans un état critique après avoir été attaqué par son chien

Que s'est-il passé ce jeudi vers 19h pour que le chien d'un SDF attaque violemment son maître au visage ? Les faits se sont déroulés à l'angle du boulevard Vivier-Merle et de la rue de Bonnel.

Prévenus, les pompiers et les policiers municipaux se sont rendus immédiatement sur place. Le Cane Corso a été maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique pour permettre aux secours de prendre en charge la victime, dans un état critique.

Le SDF âgé d'une quarantaine d'années a été ensuite hospitalisé entre la vie et la mort.

Confié à la Société d'assistance pour le contrôle des populations animales, le chien pourrait être euthanasié.