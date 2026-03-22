Faits Divers

Lyon : un SDF dans un état critique après avoir été attaqué par son chien

Lyon : un SDF dans un état critique après avoir été attaqué par son chien

Les pompiers sont intervenus ce jeudi 19 mars à la Part-Dieu à Lyon pour prendre en charge un SDF grièvement blessé. Il avait été attaqué par son propre chien.

Que s'est-il passé ce jeudi vers 19h pour que le chien d'un SDF attaque violemment son maître au visage ? Les faits se sont déroulés à l'angle du boulevard Vivier-Merle et de la rue de Bonnel.

Prévenus, les pompiers et les policiers municipaux se sont rendus immédiatement sur place. Le Cane Corso a été maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique pour permettre aux secours de prendre en charge la victime, dans un état critique.

Le SDF âgé d'une quarantaine d'années a été ensuite hospitalisé entre la vie et la mort.

Confié à la Société d'assistance pour le contrôle des populations animales, le chien pourrait être euthanasié.

4 commentaires
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Stakhanoviste le 22/03/2026 à 13:59

Une preuve de plus,que dans la vie tout n'est pas question de taille ni de poids mais de hargne.

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basstemp le 22/03/2026 à 13:50

Un canet corso , rendez vous compte du "chien" : C'est une race énorme ! C'est un vrai molosse (t'as au moins 4-5 Pit bull qui tiennent dans 1 canet corso !)

Et il est de nature molossoïde (meme genre de structure de gueule que le Pit bull) et donc implique forcément des morsures puissantes ! Et en + ça bouffe ce genre de chien, ah tu peux acheter des actions chez un fabriquant de croquettes & patés ! 70kg je crois ça pèse en moyenne un corso adulte

Avoir un tel chien en tant que SDF c'est l'une des pires idées qui soit ! J'ai connu un mec qui avait un canet corso et vivant un temps a la belle (j'espère c'est pas lui ...) en + l'age correspond ... Mais je doute qu'il soit SDF sur Lyon (il était plutot coté Est Lyonnais, Ville Nouvelle, Bourgoin quoi)

Hum, rassurez moi le SDF ne se prénommait pas Morgan ?

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Wafwaf le 22/03/2026 à 13:26

Même le chien n’en peu plus des travaux dans notre ville ..et de Doucet

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En passant le 22/03/2026 à 13:20

Un molosse, utilisé par le passé pour la chasse à l'ours...

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