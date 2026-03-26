Mineure, elle était obligée de se prostituer près de Lyon : la police débarque grâce à sa mère

Ce lundi soir, les forces de l'ordre ont convergé vers un appartement de la rue Pierre-Semard à Oullins-Pierre-Bénite. Dans cet Airbnb du quartier de la Saulaie, une adolescente de 17 ans était forcée de se prostituer.
Elle est parvenue à envoyer un SMS à sa mère, sollicitant son aide. Cette dernière a alors prévenu la police qui a pu voler au secours de la mineure.
Sur place, deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue. L'un d'entre eux serait l'individu qui la forçait à réaliser des passes à Oullins.
L'adolescente a été hospitalisée où elle a obtenu un jour d'ITT.
Faut pas rêver, on est en France...Signaler Répondre
Ils auront 2 ans réel même s'ils sont condamnés à 5.
Aucunes scrupules profiter de la naïveté et la faiblesse d'une gamine de 17 ans. Pour de argents, a vomir cest crapules, espérant qu'ils vonts le regretté pour plusieurs années.Signaler Répondre
20 ans de prison sans remise de peine c'est tout ce que ces crapules méritent.Signaler Répondre