Mineure, elle était obligée de se prostituer près de Lyon : la police débarque grâce à sa mère

Ce lundi soir, les forces de l'ordre ont convergé vers un appartement de la rue Pierre-Semard à Oullins-Pierre-Bénite. Dans cet Airbnb du quartier de la Saulaie, une adolescente de 17 ans était forcée de se prostituer.

Elle est parvenue à envoyer un SMS à sa mère, sollicitant son aide. Cette dernière a alors prévenu la police qui a pu voler au secours de la mineure.

Sur place, deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue. L'un d'entre eux serait l'individu qui la forçait à réaliser des passes à Oullins.

L'adolescente a été hospitalisée où elle a obtenu un jour d'ITT.