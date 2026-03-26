Faits Divers

Mineure, elle était obligée de se prostituer près de Lyon : la police débarque grâce à sa mère

Mineure, elle était obligée de se prostituer près de Lyon : la police débarque grâce à sa mère

Une adolescente a été sauvée des griffes d'un proxénète à Oullins-Pierre-Bénite. Elle était forcée à se prostituer dans un Airbnb.

Ce lundi soir, les forces de l'ordre ont convergé vers un appartement de la rue Pierre-Semard à Oullins-Pierre-Bénite. Dans cet Airbnb du quartier de la Saulaie, une adolescente de 17 ans était forcée de se prostituer.

Elle est parvenue à envoyer un SMS à sa mère, sollicitant son aide. Cette dernière a alors prévenu la police qui a pu voler au secours de la mineure.

Sur place, deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue. L'un d'entre eux serait l'individu qui la forçait à réaliser des passes à Oullins.

L'adolescente a été hospitalisée où elle a obtenu un jour d'ITT.

3 commentaires
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Ex Précisions le 26/03/2026 à 16:45
rob a écrit le 26/03/2026 à 16h17

20 ans de prison sans remise de peine c'est tout ce que ces crapules méritent.

Faut pas rêver, on est en France...
Ils auront 2 ans réel même s'ils sont condamnés à 5.

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Sharon le 26/03/2026 à 16:30

Aucunes scrupules profiter de la naïveté et la faiblesse d'une gamine de 17 ans. Pour de argents, a vomir cest crapules, espérant qu'ils vonts le regretté pour plusieurs années.

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rob le 26/03/2026 à 16:17

20 ans de prison sans remise de peine c'est tout ce que ces crapules méritent.

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