Près de Lyon : les braqueurs n'étaient armés que d'un marteau, le livreur poursuit sa route

Grosse frayeur ce lundi matin à Colombier-Saugnieu pour ce chauffeur DHL.

Alors qu'il transportait de nombreux colis récupérés dans l'entrepôt voisin de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, il a été bloqué par une voiture en travers de la route. Plusieurs individus ont tenté de le braquer, exhibant un marteau. Malgré le danger, le livreur a réussi à poursuivre sa route et à échapper aux malfaiteurs.

La gendarmerie est chargée de l'enquête ouverte pour identifier et retrouver les braqueurs.