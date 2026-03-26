Près de Lyon : les braqueurs n'étaient armés que d'un marteau, le livreur poursuit sa route

Grosse frayeur ce lundi matin à Colombier-Saugnieu pour ce chauffeur DHL.
Alors qu'il transportait de nombreux colis récupérés dans l'entrepôt voisin de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, il a été bloqué par une voiture en travers de la route. Plusieurs individus ont tenté de le braquer, exhibant un marteau. Malgré le danger, le livreur a réussi à poursuivre sa route et à échapper aux malfaiteurs.
La gendarmerie est chargée de l'enquête ouverte pour identifier et retrouver les braqueurs.
Quand on veut faire de l'argent on va travailler.Signaler Répondre
Encore de bons éléments pour la France sous l'effet du proto ;-)Signaler Répondre