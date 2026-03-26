Faits Divers

Près de Lyon : les braqueurs n'étaient armés que d'un marteau, le livreur poursuit sa route

Près de Lyon : les braqueurs n'étaient armés que d'un marteau, le livreur poursuit sa route

Un livreur de la société DHL a gardé son sang-froid ce lundi matin dans l'Est lyonnais. Alors qu'il transportait de nombreux colis, il a été la cible d'une embuscade mal organisée qu'il a pu éviter.

Grosse frayeur ce lundi matin à Colombier-Saugnieu pour ce chauffeur DHL.

Alors qu'il transportait de nombreux colis récupérés dans l'entrepôt voisin de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, il a été bloqué par une voiture en travers de la route. Plusieurs individus ont tenté de le braquer, exhibant un marteau. Malgré le danger, le livreur a réussi à poursuivre sa route et à échapper aux malfaiteurs.

La gendarmerie est chargée de l'enquête ouverte pour identifier et retrouver les braqueurs.

2 commentaires
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Winchester 73 le 26/03/2026 à 17:27

Quand on veut faire de l'argent on va travailler.

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Ex Précisions le 26/03/2026 à 16:34

Encore de bons éléments pour la France sous l'effet du proto ;-)

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