Lyon : nouvelle agression violente à la Guillotière, un homme poignardé au niveau du cou et du visage

Après les tirs d'arme à feu de ces derniers jours, c'est cette fois une arme blanche qui a été utilisée lors d'une rixe à la Guillotière. De nouveau une cocotte-minute à ciel ouvert, le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon a été investi par les forces de l'ordre ce jeudi soir, peu après 19h. Un homme avait été attaqué à l'aide d'une arme blanche et poignardé à plusieurs reprises au niveau du cou et du visage.
Si ses jours n'étaient pas en danger, la victime a été hospitalisée.
Son agresseur a réussi à prendre la fuite.
Selon le Progrès, il pourrait avoir été retrouvé car un individu également blessé a été pris en charge par les secours environ une heure plus tard dans le même quartier. On ignore encore s'il s'agit du même homme ou si une seconde agression a eu lieu jeudi soir.
Des caméras il y en a déjà à la guillotière ... mais fonctionnent elles ?Signaler Répondre
Ça manque un peu de pistes cyclables, fresques inclusives et de repas bio locaux vegan.....Signaler Répondre
La faillite de la gestion Doucet Dubot.... mais bon faut croire que les électeurs apprécient......
On n ose avouer que tous ces événements hebdomadaires n existent pas dans les registres de la mairie.Signaler Répondre
Cela n existe pas .
Tout va bien, hein Doucet ?Signaler Répondre
le maire d’arrondissement n’a aucun pouvoir de policeSignaler Répondre
Les personnes habitants le quartier ont réélu le maire d'arrondissement et la mairie en place avec satisfaction pour ce genre de fait. Donc cela continuera durant les 6 prochaines années...C'est leur souhait, donc rien d'anormal pour une mairie LFI, qui cautionne tous les agissements de ces personnes sans respects et éducation.Signaler Répondre
Dire que la maire de cet arrondissement qui a été réélue a peur de se balader dans son propre quartier...Signaler Répondre
La sécurité made in EELV-LFI.Signaler Répondre
Doucet, Des caméras à installer dans le quartier, car ça devient dangereux de passer dans ce coin de la GuilleSignaler Répondre
Bon, c’est la société que veulent les lyonnais !Signaler Répondre
Si on doit passer par les 3eme et 7eme, je dis bien seulement passer, les maires des arrondissements précités peuvent ils nous préciser les jours et heures sans danger pour les honnêtes gens .?Signaler Répondre
.. Ils doivent le savoir, eux si proches de leurs administrés.
ParfaitSignaler Répondre
Qu’ils continuent à s’entretuer dans ce quartier si apaisé, n’est-ce pas Doucet ?
À part ça content de pouvoir encore faire appel aux forces de l’ordre ?
Quartier Calme et apaisé, ce que souhaitaient les Électeurs du 7 et 3 ème, c'est une vrai réussite, en plus ils en redemandent pour 6 ans "advienne que pourra".Signaler Répondre
Sans intérêt...les lyonnais l’ont voulu qu’ils assument...Signaler Répondre
Un quartier cosmopolite dans une ville apaisée où il fait bon vivre... Les Lyonnais ont choisi... Qu'ils assument...Signaler Répondre
Oui , c’est un quartier apaisé par la politique de monsieur Doucet…..Signaler Répondre
Ah bon, moi qui pensait que tout était apaisé dans ce quartier.Signaler Répondre
Il me semble que Madame Fanny Dubot a été réélue dimanche dernier avec près de 63 % des voix.
C'est quand même bien un signe !!!
C’est un quartier apaisé si on en croit les écolosSignaler Répondre
Dubost elle en pense quoi ? Elle change de trottoir ?Signaler Répondre
On dirait que ça va de mieux en mieux dans ce quartier ?Signaler Répondre