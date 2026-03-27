Lyon : nouvelle agression violente à la Guillotière, un homme poignardé au niveau du cou et du visage

Après les tirs d'arme à feu de ces derniers jours, c'est cette fois une arme blanche qui a été utilisée lors d'une rixe à la Guillotière. De nouveau une cocotte-minute à ciel ouvert, le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon a été investi par les forces de l'ordre ce jeudi soir, peu après 19h. Un homme avait été attaqué à l'aide d'une arme blanche et poignardé à plusieurs reprises au niveau du cou et du visage.

Si ses jours n'étaient pas en danger, la victime a été hospitalisée.

Son agresseur a réussi à prendre la fuite.

Selon le Progrès, il pourrait avoir été retrouvé car un individu également blessé a été pris en charge par les secours environ une heure plus tard dans le même quartier. On ignore encore s'il s'agit du même homme ou si une seconde agression a eu lieu jeudi soir.