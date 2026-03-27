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Lyon : nouvelle agression violente à la Guillotière, un homme poignardé au niveau du cou et du visage

Lyon : nouvelle agression violente à la Guillotière, un homme poignardé au niveau du cou et du visage

Le quartier de la Guillotière à Lyon a été de nouveau le théâtre d'une violente agression ce jeudi 26 mars. Un homme a été attaqué et poignardé au niveau du cou et du visage.

Après les tirs d'arme à feu de ces derniers jours, c'est cette fois une arme blanche qui a été utilisée lors d'une rixe à la Guillotière. De nouveau une cocotte-minute à ciel ouvert, le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon a été investi par les forces de l'ordre ce jeudi soir, peu après 19h. Un homme avait été attaqué à l'aide d'une arme blanche et poignardé à plusieurs reprises au niveau du cou et du visage.

Si ses jours n'étaient pas en danger, la victime a été hospitalisée.

Son agresseur a réussi à prendre la fuite.

Selon le Progrès, il pourrait avoir été retrouvé car un individu également blessé a été pris en charge par les secours environ une heure plus tard dans le même quartier. On ignore encore s'il s'agit du même homme ou si une seconde agression a eu lieu jeudi soir.

20 commentaires
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MARCOPAULO le 27/03/2026 à 10:53
Vendredi a écrit le 27/03/2026 à 10h10

Doucet, Des caméras à installer dans le quartier, car ça devient dangereux de passer dans ce coin de la Guille

Des caméras il y en a déjà à la guillotière ... mais fonctionnent elles ?

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Contribuable69 le 27/03/2026 à 10:50

Ça manque un peu de pistes cyclables, fresques inclusives et de repas bio locaux vegan.....
La faillite de la gestion Doucet Dubot.... mais bon faut croire que les électeurs apprécient......

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Merite inavouable le 27/03/2026 à 10:48
Gone_69 a écrit le 27/03/2026 à 10h23

Les personnes habitants le quartier ont réélu le maire d'arrondissement et la mairie en place avec satisfaction pour ce genre de fait. Donc cela continuera durant les 6 prochaines années...C'est leur souhait, donc rien d'anormal pour une mairie LFI, qui cautionne tous les agissements de ces personnes sans respects et éducation.

On n ose avouer que tous ces événements hebdomadaires n existent pas dans les registres de la mairie.
Cela n existe pas .

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D'où c'est ? le 27/03/2026 à 10:42

Tout va bien, hein Doucet ?

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philenice le 27/03/2026 à 10:41
Gone_69 a écrit le 27/03/2026 à 10h23

Les personnes habitants le quartier ont réélu le maire d'arrondissement et la mairie en place avec satisfaction pour ce genre de fait. Donc cela continuera durant les 6 prochaines années...C'est leur souhait, donc rien d'anormal pour une mairie LFI, qui cautionne tous les agissements de ces personnes sans respects et éducation.

le maire d’arrondissement n’a aucun pouvoir de police

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Gone_69 le 27/03/2026 à 10:23

Les personnes habitants le quartier ont réélu le maire d'arrondissement et la mairie en place avec satisfaction pour ce genre de fait. Donc cela continuera durant les 6 prochaines années...C'est leur souhait, donc rien d'anormal pour une mairie LFI, qui cautionne tous les agissements de ces personnes sans respects et éducation.

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Ex Précisions le 27/03/2026 à 10:13

Dire que la maire de cet arrondissement qui a été réélue a peur de se balader dans son propre quartier...

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Arthur le 27/03/2026 à 10:12

La sécurité made in EELV-LFI.

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Vendredi le 27/03/2026 à 10:10

Doucet, Des caméras à installer dans le quartier, car ça devient dangereux de passer dans ce coin de la Guille

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velobobo le 27/03/2026 à 10:01

Bon, c’est la société que veulent les lyonnais !

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Pour notre sécurité... le 27/03/2026 à 09:51

Si on doit passer par les 3eme et 7eme, je dis bien seulement passer, les maires des arrondissements précités peuvent ils nous préciser les jours et heures sans danger pour les honnêtes gens .?
.. Ils doivent le savoir, eux si proches de leurs administrés.

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Bellota le 27/03/2026 à 09:38

Parfait
Qu’ils continuent à s’entretuer dans ce quartier si apaisé, n’est-ce pas Doucet ?
À part ça content de pouvoir encore faire appel aux forces de l’ordre ?

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Iron 7 le 27/03/2026 à 09:36

Quartier Calme et apaisé, ce que souhaitaient les Électeurs du 7 et 3 ème, c'est une vrai réussite, en plus ils en redemandent pour 6 ans "advienne que pourra".

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Corsica3333 le 27/03/2026 à 09:28

Sans intérêt...les lyonnais l’ont voulu qu’ils assument...

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Seb le Malin le 27/03/2026 à 09:27

Un quartier cosmopolite dans une ville apaisée où il fait bon vivre... Les Lyonnais ont choisi... Qu'ils assument...

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Ville apaisée le 27/03/2026 à 09:27
fialement a écrit le 27/03/2026 à 09h06

On dirait que ça va de mieux en mieux dans ce quartier ?

Oui , c’est un quartier apaisé par la politique de monsieur Doucet…..

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Alouf1959 le 27/03/2026 à 09:26

Ah bon, moi qui pensait que tout était apaisé dans ce quartier.
Il me semble que Madame Fanny Dubot a été réélue dimanche dernier avec près de 63 % des voix.
C'est quand même bien un signe !!!

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mirou69 le 27/03/2026 à 09:23

C’est un quartier apaisé si on en croit les écolos

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Bianca le 27/03/2026 à 09:14

Dubost elle en pense quoi ? Elle change de trottoir ?

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fialement le 27/03/2026 à 09:06

On dirait que ça va de mieux en mieux dans ce quartier ?

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