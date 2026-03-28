Faits Divers

Vol à main armée à Vénissieux : le braqueur de pharmacie rattrapé par la police

Vol à main armée à Vénissieux : le braqueur de pharmacie rattrapé par la police

Un braqueur va finir le week-end en garde à vue. Ce samedi après-midi, il a été interpellé après une tentative de vol à main armée à Vénissieux.

Les faits se sont déroulés ce samedi à 17h30 à Vénissieux.

Dans la pharmacie du 26 avenue Jules Guesde, un individu au visage dissimulé a dégainé une arme à feu pour se faire remettre le contenu de la caisse. Un vol avec arme mais sans violence.

Selon nos informations, il a été finalement interpellé par un équipage de police nationale.

Le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.

4 commentaires
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Calahann le 28/03/2026 à 19:26
aimelyon a écrit le 28/03/2026 à 18h46

vénissieux LFI tout est dit.

Exactement bien dit, la LFI est une bénédiction pour Vénissieux 👍

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aimelyon le 28/03/2026 à 18:46

vénissieux LFI tout est dit.

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L'acier le 28/03/2026 à 18:39

Quand on veut de l'argent on va travailler.

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Calahann le 28/03/2026 à 18:39

Armée de sa carte Vital ?

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