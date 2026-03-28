Vol à main armée à Vénissieux : le braqueur de pharmacie rattrapé par la police

Les faits se sont déroulés ce samedi à 17h30 à Vénissieux.
Dans la pharmacie du 26 avenue Jules Guesde, un individu au visage dissimulé a dégainé une arme à feu pour se faire remettre le contenu de la caisse. Un vol avec arme mais sans violence.
Selon nos informations, il a été finalement interpellé par un équipage de police nationale.
Le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.
Exactement bien dit, la LFI est une bénédiction pour Vénissieux 👍Signaler Répondre
vénissieux LFI tout est dit.Signaler Répondre
Quand on veut de l'argent on va travailler.Signaler Répondre
Armée de sa carte Vital ?Signaler Répondre