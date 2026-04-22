Villefranche-sur-Saône : ce qu’elle transportait en arrivant au tribunal laisse sans voix

L’audience ne s’est pas déroulée dans un climat ordinaire, jeudi 16 avril, au tribunal de Villefranche-sur-Saône. À son arrivée au tribunal, cette prévenue de 23 ans n’avait manifestement pas pris le temps de faire le tri dans ses affaires.

La jeune femme, convoquée pour des faits de violences et de menaces, a en effet été contrôlée à l’entrée avec un couteau et une bouteille d’alcool.

Lors de l’audience, son attitude a suscité des interrogations. Face à ses difficultés à s’exprimer clairement, la présidente s’est notamment interrogée sur un éventuel état d’ébriété.

Les faits remontent au 1er juin dernier, dans un hôtel à Lyon. La jeune femme était poursuivie pour avoir porté des coups à une amie, placée sous curatelle renforcée. La victime avait notamment été giflée à plusieurs reprises, entraînant des blessures au visage.

La prévenue a évoqué un contexte conflictuel, avant de reconnaître les faits, tout en exprimant des regrets.

Outre les violences, la jeune femme devait répondre de menaces de mort adressées à cette même personne, notamment via des messages vocaux. À la barre, elle n’a reconnu qu’en partie ces éléments.

Au cours de l’audience, le tribunal a également pris connaissance de sa possession d’un couteau et d’alcool à son arrivée. Elle a tenté de justifier la présence de l’arme blanche en expliquant qu'elle devait la rendre à sa mère précise le Progrès.

À l’issue des débats, la prévenue a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Elle devra également indemniser la victime à hauteur de 2 000 euros.

Le tribunal a par ailleurs prononcé une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans.