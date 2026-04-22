Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : ce qu’elle transportait en arrivant au tribunal laisse sans voix

Villefranche-sur-Saône : ce qu’elle transportait en arrivant au tribunal laisse sans voix
Villefranche-sur-Saône : ce qu’elle transportait en arrivant au tribunal laisse sans voix - Photo d'illustration : LyonMag

Une arrivée qui ne passe pas inaperçue.

L’audience ne s’est pas déroulée dans un climat ordinaire, jeudi 16 avril, au tribunal de Villefranche-sur-Saône. À son arrivée au tribunal, cette prévenue de 23 ans n’avait manifestement pas pris le temps de faire le tri dans ses affaires. 

La jeune femme, convoquée pour des faits de violences et de menaces, a en effet été contrôlée à l’entrée avec un couteau et une bouteille d’alcool.

Lors de l’audience, son attitude a suscité des interrogations. Face à ses difficultés à s’exprimer clairement, la présidente s’est notamment interrogée sur un éventuel état d’ébriété.

Les faits remontent au 1er juin dernier, dans un hôtel à Lyon. La jeune femme était poursuivie pour avoir porté des coups à une amie, placée sous curatelle renforcée. La victime avait notamment été giflée à plusieurs reprises, entraînant des blessures au visage.

La prévenue a évoqué un contexte conflictuel, avant de reconnaître les faits, tout en exprimant des regrets.

Outre les violences, la jeune femme devait répondre de menaces de mort adressées à cette même personne, notamment via des messages vocaux. À la barre, elle n’a reconnu qu’en partie ces éléments.

Au cours de l’audience, le tribunal a également pris connaissance de sa possession d’un couteau et d’alcool à son arrivée. Elle a tenté de justifier la présence de l’arme blanche en expliquant qu'elle devait la rendre à sa mère précise le Progrès. 

À l’issue des débats, la prévenue a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Elle devra également indemniser la victime à hauteur de 2 000 euros.

Le tribunal a par ailleurs prononcé une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
voleur le 22/04/2026 à 11:08

en quelle honneur ils lui retirent sa bouteille?? elle pourra allé en achété dès la sortie du tribunal je vois pas cque ca change

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/04/2026 à 10:46

Ils n'ont pas dit quelle bouteille, du beaujolpif à Villefranche d'où son état avancé ;-)

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 22/04/2026 à 10:02

ouf , sursis . Normal c est le tribunal de Villefranche.

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 22/04/2026 à 09:38

C'est grave Docteur ?
Incurable sans aucun doute possible !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.