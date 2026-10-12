Anse : une femme condamnée pour des violences sur son ex-compagnon

Une habitante d’Anse a été reconnue coupable, mercredi 7 octobre, de violences commises sur son ancien compagnon entre décembre 2023 et avril 2024. Devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, la trentenaire a contesté l’ensemble des faits.

Elle devra suivre, à ses frais, un stage de sensibilisation aux violences conjugales et sexistes au sein du couple. Le tribunal l’a également condamnée à verser l’euro symbolique demandé par son ex-compagnon, ainsi que 500 euros pour ses frais d’avocat.

En avril 2024, c’était pourtant elle qui avait porté plainte pour violences conjugales. Son compagnon avait été placé en garde à vue. Les auditions menées ensuite avaient finalement conduit à des poursuites contre la jeune femme.

Des messages et des enregistrements au dossier

À l’audience, l’avocate de l’ex-compagnon a décrit des crises accompagnées de cris, d’insultes et de menaces. Elle a invoqué de nombreuses copies de messages, des enregistrements vocaux, des témoignages et les procès-verbaux des policiers intervenus au domicile du couple.

Elle a aussi rappelé une précédente condamnation prononcée par ce même tribunal en mai 2023. Le ministère public avait requis 120 jours-amendes à cinq euros et un stage de sensibilisation.

La défense a plaidé la relaxe en évoquant un conflit mutuel. Les juges caladois ont toutefois estimé que le dossier comportait suffisamment d’éléments pour caractériser les violences, tout en retenant une peine limitée au stage de sensibilisation.