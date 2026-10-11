Le tribunal des activités économiques de Lyon a placé le groupe Mazaud en redressement judiciaire, un an après la célébration de son centenaire. L’entreprise familiale lyonnaise compte 100 collaborateurs et représente 43 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.

Sa présidente depuis 2015, Cécile Mazaud, explique à Lyon Décideurs avoir sollicité cette protection pour disposer du temps nécessaire au règlement d’un litige. Elle affirme que l’activité continue malgré la procédure en cours.

Un contrat résilié alors que le chantier était réalisé à 85 %

Le différend porte sur une opération lyonnaise menée pour un promoteur immobilier parisien. Celui-ci a résilié le contrat en juillet dernier, alors que le chantier était réalisé à 85 %. Le groupe conteste cette rupture et indique avoir engagé des démarches pour faire valoir ses droits.

Dans l’attente d’une issue judiciaire, cette situation pèse lourdement sur la trésorerie, selon Cécile Mazaud. L’entreprise réclame plusieurs millions d’euros de dédommagement devant le tribunal des activités économiques, dans le cadre d’une procédure en référé.

Ce litige s’ajoute aux effets de la crise immobilière et de la hausse du coût des matériaux. La dirigeante, représentante de la quatrième génération familiale, indique que le groupe avait engagé des adaptations dès 2024, avec le soutien de ses banques et de son actionnariat.