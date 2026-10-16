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Lyon : sept suspects interpellés après l'enlèvement et la mort du chef présumé de la Jefe Mafia

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Lyon : sept suspects interpellés après l'enlèvement et la mort du chef présumé de la Jefe Mafia

Sept mois après l'enlèvement spectaculaire de Jessim L. sur l'autoroute A7 et la découverte de son corps carbonisé, sept personnes ont été interpellées dans l'agglomération lyonnaise. Les suspects seraient impliqués dans la mort du chef présumé de la Jefe Mafia.

L'enquête sur l'exécution présumée de Jessim L. connaît une avancée importante. Selon les informations du Progrès, sept personnes ont été arrêtées lundi à l'aube, principalement dans le quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les suspects auraient été mis en examen pour association de malfaiteurs et meurtre en bande organisée. Ils ont été présentés jeudi 15 octobre devant le juge des libertés et de la détention.

Le parquet de Lyon n'a toutefois pas confirmé ces interpellations.

Comme l'avait révélé LyonMag dès avril, plusieurs individus avaient rapidement été identifiés par les enquêteurs, qui ont attendu quelques mois nécessaires avant de réaliser ce coup de filet.

D'après le quotidien régional, quatre des personnes arrêtées auraient reconnu une participation limitée aux faits, notamment à travers le prêt d'un véhicule. Les trois autres auraient choisi de garder le silence pendant leur garde à vue.

D'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire seraient toujours recherchés, dont au moins un qui se trouverait à l'étranger.

Traqué sur l'A7, il avait tenté d'échapper à ses ravisseurs

Le 2 mars dernier, en fin d'après-midi, plusieurs automobilistes avaient assisté à une scène particulièrement violente sur l'autoroute A7, à hauteur de Saint-Fons.

Une Audi grise avait pris en chasse une Citroën C3 noire avant de la percuter et de provoquer son retournement. Un jeune homme était alors parvenu à sortir du véhicule accidenté et à prendre la fuite.

Pour échapper à ses poursuivants, il avait sauté d'un pont autoroutier, chutant sur une voie située en contrebas.
Une infirmière de passage avait tenté de lui porter secours. Mais les occupants de l'Audi avaient rapidement retrouvé le fugitif, avant de le frapper et de le placer dans le coffre de leur voiture. La soignante avait également été violentée.

Quelques heures plus tard, un corps carbonisé était découvert sur un chemin à Ternay, près de la gare de Sérézin-du-Rhône.

La victime était identifiée comme Jessim L., 26 ans, présenté comme le chef présumé de la Jefe Mafia.

Un groupe impliqué dans des violences liées au narcotrafic

La Jefe Mafia avait fait parler d'elle au début de l'année 2026 en diffusant sur les réseaux sociaux des vidéos d'incendies d'intimidation dans des halls d'immeubles.

Fin février, le groupe avait également revendiqué des tirs contre les façades de deux restaurants situés près du quartier de la Part-Dieu, à Lyon.

Après la découverte du corps de Jessim L., notre rédaction avait reçu un message d'un mystérieux "Corbas Cabana" revendiquant son exécution, évoquant notamment la mort de "l'unique chef et tête pensante de la Jefe Mafia".

Les investigations se poursuivent désormais pour déterminer les responsabilités de chacun dans cet enlèvement suivi d'un homicide.

Tags :

Jefe Mafia

11 commentaires
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La vie nest pas une serie le 16/10/2026 à 09:50

ces jeunes regardent trop les séries sur Netflix et s’inspirent de ce qu’ils voient

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GAD le 16/10/2026 à 09:45

C'est toujours Jessim L... ?
On a eu moins de pudibonderie pour Quentin Deranque . Attention pas d'amalgame !

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Malinois le 16/10/2026 à 09:02
Chris6969699 a écrit le 16/10/2026 à 08h26

"La soignante avait également été violentée"

Il est loin le code d'honneur de la French Connexion....

Il est loin AUSSI le code d’honneur du mariage ! Il n’y a plus de code ni d’honneur dans un pays en décadence.

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C'est moi le 16/10/2026 à 09:00
Solidarité 69 a écrit le 16/10/2026 à 07h44

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

J'ai tellement hâte que le RN passe pour qu'on est plus à se coltiner tes messages débiles et qu'a chaque fois qu'on aura droit à ces fait divers, j'écrirais bienvenue dans la nouvelle france by RN..

Car imaginer que le narcotrafic et ses degats disparaissent comme par enchantement avec Marine c'est d'un comique...
Aller vivement mai 2027!

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Carak le 16/10/2026 à 08:46
Chris6969699 a écrit le 16/10/2026 à 08h26

"La soignante avait également été violentée"

Il est loin le code d'honneur de la French Connexion....

Oui en supprimant tout les témoins....

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Chris6969699 le 16/10/2026 à 08:26

"La soignante avait également été violentée"

Il est loin le code d'honneur de la French Connexion....

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Solidarité 69 le 16/10/2026 à 07:44

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Oui mais le 16/10/2026 à 07:30
En Amérique a écrit le 16/10/2026 à 06h26

En Amérique ils auraient déjà donné les noms et les photos des barbares criminels.

En Amérique le danger c est pas lésstreme drooaate comme ici

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Free Lyon le 16/10/2026 à 07:14

Qui va payer ?

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Mdr le 16/10/2026 à 07:13
En Amérique a écrit le 16/10/2026 à 06h26

En Amérique ils auraient déjà donné les noms et les photos des barbares criminels.

En Amérique le chef de ce gang de laches aurait aussi été fusillé

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En Amérique le 16/10/2026 à 06:26

En Amérique ils auraient déjà donné les noms et les photos des barbares criminels.

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