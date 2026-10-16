Lyon : sept suspects interpellés après l'enlèvement et la mort du chef présumé de la Jefe Mafia

L'enquête sur l'exécution présumée de Jessim L. connaît une avancée importante. Selon les informations du Progrès, sept personnes ont été arrêtées lundi à l'aube, principalement dans le quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les suspects auraient été mis en examen pour association de malfaiteurs et meurtre en bande organisée. Ils ont été présentés jeudi 15 octobre devant le juge des libertés et de la détention.

Le parquet de Lyon n'a toutefois pas confirmé ces interpellations.

Comme l'avait révélé LyonMag dès avril, plusieurs individus avaient rapidement été identifiés par les enquêteurs, qui ont attendu quelques mois nécessaires avant de réaliser ce coup de filet.

D'après le quotidien régional, quatre des personnes arrêtées auraient reconnu une participation limitée aux faits, notamment à travers le prêt d'un véhicule. Les trois autres auraient choisi de garder le silence pendant leur garde à vue.

D'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire seraient toujours recherchés, dont au moins un qui se trouverait à l'étranger.

Traqué sur l'A7, il avait tenté d'échapper à ses ravisseurs

Le 2 mars dernier, en fin d'après-midi, plusieurs automobilistes avaient assisté à une scène particulièrement violente sur l'autoroute A7, à hauteur de Saint-Fons.

Une Audi grise avait pris en chasse une Citroën C3 noire avant de la percuter et de provoquer son retournement. Un jeune homme était alors parvenu à sortir du véhicule accidenté et à prendre la fuite.

La vidéo de l'attaque menée contre le chef présumé de la Jefe Mafia au sud de Lyon. Comme révélé par notre rédaction, Jessim L. a tenté d'échapper à un commando en sautant d'un autopont sur la M7 lundi. Enlevé, il a ensuite été exécuté à Sérézin-du-Rhône. https://t.co/PCoN8mg1l7 — Lyon Mag (@lyonmag) March 4, 2026

Pour échapper à ses poursuivants, il avait sauté d'un pont autoroutier, chutant sur une voie située en contrebas.

Une infirmière de passage avait tenté de lui porter secours. Mais les occupants de l'Audi avaient rapidement retrouvé le fugitif, avant de le frapper et de le placer dans le coffre de leur voiture. La soignante avait également été violentée.

Quelques heures plus tard, un corps carbonisé était découvert sur un chemin à Ternay, près de la gare de Sérézin-du-Rhône.

La victime était identifiée comme Jessim L., 26 ans, présenté comme le chef présumé de la Jefe Mafia.

Un groupe impliqué dans des violences liées au narcotrafic

La Jefe Mafia avait fait parler d'elle au début de l'année 2026 en diffusant sur les réseaux sociaux des vidéos d'incendies d'intimidation dans des halls d'immeubles.

Fin février, le groupe avait également revendiqué des tirs contre les façades de deux restaurants situés près du quartier de la Part-Dieu, à Lyon.

Après la découverte du corps de Jessim L., notre rédaction avait reçu un message d'un mystérieux "Corbas Cabana" revendiquant son exécution, évoquant notamment la mort de "l'unique chef et tête pensante de la Jefe Mafia".

Les investigations se poursuivent désormais pour déterminer les responsabilités de chacun dans cet enlèvement suivi d'un homicide.