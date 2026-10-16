Lyon : il frappe sa mère et s'en prend à des passagers dans un TGV, son état psychiatrique pris en compte par la justice

Quatre mois de prison avec sursis probatoire renforcé. C'est la peine prononcée mercredi 7 octobre par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre d'un jeune Parisien poursuivi pour des violences sur sa mère et rébellion.

Le 9 août dernier, son comportement avait nécessité une intervention policière à bord d'un TGV, en gare de Lyon Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.

Durant le trajet depuis Marseille, le jeune homme avait perdu le contrôle de lui-même, frappant sa mère à plusieurs reprises à la tête et dans le dos, avant de la mordre. Il s'était ensuite battu avec d'autres passagers.

Lors de son interpellation, les policiers avaient également été confrontés à sa violence. Ils avaient finalement dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

Une situation familiale particulièrement fragile

À l'audience, la question de la santé mentale du prévenu a occupé une place importante. Souffrant d'un trouble psychotique sévère, le jeune homme avait interrompu son traitement à l'occasion d'un séjour à Marseille, sa mère ayant souhaité tenter cet arrêt.

Sa mère, âgée de 68 ans, avait pourtant souhaité retirer sa plainte dès le début de la procédure. Elle estimait notamment porter une part de responsabilité dans les événements en raison de cette interruption des soins.

Le tribunal a finalement tenu compte de l'altération du discernement du prévenu dans sa décision. Outre les quatre mois de prison avec sursis probatoire renforcé, le jeune homme devra indemniser deux policiers à hauteur de 150 euros au titre du préjudice moral.