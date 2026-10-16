Lyon : il frappe sa mère et s'en prend à des passagers dans un TGV, son état psychiatrique pris en compte par la justice

Quatre mois de prison avec sursis probatoire renforcé. C'est la peine prononcée mercredi 7 octobre par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre d'un jeune Parisien poursuivi pour des violences sur sa mère et rébellion.
Le 9 août dernier, son comportement avait nécessité une intervention policière à bord d'un TGV, en gare de Lyon Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Durant le trajet depuis Marseille, le jeune homme avait perdu le contrôle de lui-même, frappant sa mère à plusieurs reprises à la tête et dans le dos, avant de la mordre. Il s'était ensuite battu avec d'autres passagers.
Lors de son interpellation, les policiers avaient également été confrontés à sa violence. Ils avaient finalement dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.
Une situation familiale particulièrement fragile
À l'audience, la question de la santé mentale du prévenu a occupé une place importante. Souffrant d'un trouble psychotique sévère, le jeune homme avait interrompu son traitement à l'occasion d'un séjour à Marseille, sa mère ayant souhaité tenter cet arrêt.
Sa mère, âgée de 68 ans, avait pourtant souhaité retirer sa plainte dès le début de la procédure. Elle estimait notamment porter une part de responsabilité dans les événements en raison de cette interruption des soins.
Le tribunal a finalement tenu compte de l'altération du discernement du prévenu dans sa décision. Outre les quatre mois de prison avec sursis probatoire renforcé, le jeune homme devra indemniser deux policiers à hauteur de 150 euros au titre du préjudice moral.
Lorsque vous serez dans un état normal, n'hésitez surtout pas à nous faire part de votre reflexion !Signaler Répondre
Et pourquoi ne pas juger la mère si elle est responsable ?Signaler Répondre
Il y a quelques années il y a des rapports sur l'état psychiatrique dans certains pays mais certains voir tous les médias occidentaux l'ont voilé!Signaler Répondre
La santé mentale du prévenu aurait occupé une place importante dans l'audience. Heureusement !. Quand est ce, qu'il ressort ledit prévenu, afin que je choisisse une date sécurisée pour mon billet TGV Lyon-Marseille...Signaler Répondre
On perd du temps, du fric devant ce genre de situations judiciaires, mais surtout juridiques. Le Vinatier n'est plus celui des années 1939-1945 depuis longtemps. Ils restent des m2 à construire si besoins. Indéniablement, les besoins deviennent urgents...
Vous vous vantez donc d'avoir frappé un pauvre chien qui ne vous attaquait pas ?Signaler Répondre
Et quel rapport avec l'article ?
Et donc les passagers qui ont été agressés ?? Rien ?? Moralité : n'intervenez jamais si vous voyez un problème ou un comportement dangereux. Eloignez vous et appelez le 17 pour vous prémunir d'une accusation de non assistance à personne en danger. Mais ne vous mettez jamais au milieu d'un problème qui ne vous concerne pas, c'est la nouvelle société, la nouvelle France des juges.Signaler Répondre
"sursis probatoire renforcé" pour un fou furieux, il faudrait l'enfermer !Signaler Répondre
La justice est-elle en roue libre avant les élections ?
Hier matin juste quand je passais devant la gamelle d'un molosse appartenant à un groupe de punks à chiens ce dernier a fait des grands mouvements d'attaque promptes à me mettre sur la défensive et riposter par un grand coup de pied dans sa gueule...plus de peur que de mal, ce pauvre animal était en fait survolé au même instant par une guêpe ou un frelon asiatique qu'il essayait de faire fuire de par ses pattes...et dont je n'avais pas détecté la présence obnubilé par ma trajectoire...C'est marrant comme hommes ou animaux nous avons tous des peurs et des ennemis communs, juste pour la petite anecdote.Signaler Répondre