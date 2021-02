La Métropole de Lyon rend ses loges à l'OL et au LOU

La Métropole de Lyon ne reprendra pas de loges au Groupama Stadium pour suivre les matchs de l'Olympique Lyonnais et au Matmut Stadium de Gerland pour ceux du LOU Rugby. Selon le Progrès, cela permettra d'économiser 500 000 euros par an, que la collectivité compte réinvestir dans le sport moins professionnel.

La Métropole écologiste présidée par Bruno Bernard renoncera aussi à l'avenir à acheter des espaces publicitaires pour l'ASVEL.

Fini donc le temps des petits fours pour les élus métropolitains, certains avaient, par le passé, fait de la loge de la Métropole leur QG le week-end.

En 2017, la liste des invités de la loge au Groupama Stadium avait été révélée. On apprenait ainsi que le 27 novembre 2016, à l’occasion du match qui opposait l’OL et le PSG, David Kimelfeld, alors premier vice-président en charge de l’économie, avait convié les cadres de quelques sociétés importantes : Safran, Adecco, Michelin, Vinci, Engie, Thales, Valrhona, etc. Dans sa grande générosité, la Métropole avait même invité un représentant du groupe que préside Norbert Dentressangle.

Les rencontres internationales étaient également l’occasion de caresser dans le sens du ballon les interlocuteurs habituels de la Métropole. Le 23 février 2017 (OL/AZ Alkmaar), c’est la vice-présidente aux affaires internationales de l'époque Karine Dognin-Sauze qui était de service pour accueillir tout un tas de responsables économiques implantés dans l’agglo et qui travaillent à l’international.

Pour terminer, on notera que la palme de l’assiduité (il a assisté à une quinzaine de matches) revenait au maire de Chassieu, Jean-Jacques Selles. Rien d’anormal toutefois quand on sait qu’il était justement conseiller délégué au sport à la Métropole.