OL : un rassemblement de supporters au Groupama Stadium quelques heures avant le Derby

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais se rendra dans la Loire pour affronter l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Un derby de nouveau particulier en raison de la pandémie de Covid-19 qui prive les supporters de stade.

Néanmoins, les responsables du Virage Sud et des Bad Gones, deux "kops" de fans de l’OL, invitent leurs membres à se réunir quelques heures avant la rencontre qui débutera à 21h. Le rendez-vous est fixé à 10h30 au Groupama Stadium, au niveau du parvis devant la boutique du club de Jean-Michel Aulas.

"Montrons à nos joueurs que tout un peuple est derrière eux pour asseoir notre suprématie régionale. Transmettons leur amour de l’OL et notre haine de l’ennemi" est-il possible de lire dans un communiqué publié ce mercredi soir. De nombreux Gones devraient répondre présents malgré l’horaire matinal, pour rappeler à l’entraîneur Rudi Garcia et ses hommes qu’un derby ça ne se joue pas, ça se gagne.