L'OL féminin se balade sur la pelouse du Paris FC (0-5)

Les Lyonnaises ont très bien négocié ce premier match à l'extérieur de cette nouvelle année. L'inarrêtable Dzsenifer Marozsán a rapidement ouvert le score dès la 7e minute de jeu, ce qui a permis de mettre ses coéquipières en confiance. Nikita Parris et Amel Majri ont ensuite alourdi le score en première période.

Au retour des vestiaires, l'attaquante anglaise s'est offert un doublé à la 66e minute de jeu. Et comme à chaque match, ou presque, Wendie Renard a marqué. La capitaine a offert le dernier but a son équipe à la 73e.

"Les joueuses ont marqué dans le jeu et sur coup de pied arrêté. On aurait pu gagner sur un score plus large. On a manqué quelques face à face. On peut encore faire mieux. On doit continuer à travailler", a déclaré le coach Jean-Luc Vasseur à l'issue de la rencontre.

Prochain match pour les Lyonnaises dans plus d'une semaine, dimanche 31 janvier, contre le Stade de Reims en Coupe de France.