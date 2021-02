Distribution de la presse à Lyon : les salariés licenciés en appellent aux pouvoir publics

Si ces derniers sont engagés dans un projet de création de Société Coopérative d'Intérêts Collectifs "pour assurer de façon pérenne la distribution de la presse sur sa zone de chalandise", les salariés se heurtent au problème des locaux.

"Cette reprise se heurte toutefois aux conséquences de la liquidation de Presstalis. La question des locaux de l’ex SAD située à Vénissieux avait déjà retardé la reprise sous forme de régie. Ce problème menace aujourd’hui la continuité du service puisque la régie est passée au tribunal judiciaire lundi 4 janvier 2021 car le propriétaire souhaite reprendre l’usage du bien le plus rapidement possible. La décision sera rendue le 5 février. Or trouver de nouveaux locaux pour accueillir la SCIC dans des délais aussi courts n’est pas chose si simple au vu des besoins de financement et de continuité du service", indique la CGT dans un communiqué.

"Alors que la conclusion d’un bail était en bonne voie pour un entrepôt à Saint-Priest, les propriétaires ont malgré l’apport des garanties financières onéreuses qu’ils ont eux-mêmes demandées finalement refusés d’accueillir le projet au dernier moment", détaille le syndicat, qui évoque "un coup dur alors que le temps presse".

Selon la CGT, "les pouvoirs publics doivent se mobiliser sur cette question et intervenir pour trouver une solution le plus rapidement possible. Il en va de la continuité de la distribution de la presse. Une nouvelle rupture serait dommageable à l’ensemble de la profession et toucherait durement une nouvelle fois les diffuseurs de presse. Alors que les loyers de la régie sont honorés, le droit de propriété individuel ne doit pas passer avant l’intérêt général. Les pouvoirs publics doivent prendre leur responsabilité et intervenir sur ce dossier".