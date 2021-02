L'OL devient le premier club de foot à s'engager avec le label Fair Play For Planet

Ce label a été lancé il y a deux mois par l'ancien international de rugby, Julien Pierre.

"Depuis l’ouverture de son stade, le groupe OL a multiplié les axes d’amélioration de son impact sur son environnement direct en optimisant la gestion de ses infrastructures, en optant pour des énergies renouvelables, et en contribuant à son échelle, à préserver au maximum la biodiversité. En signant avec Fair Play For Planet, l’Olympique Lyonnais confirme sa volonté de s’inscrire plus durablement dans une politique RSE et environnementale vertueuse", explique le club de Jean-Michel Aulas pour justifier son choix.

Fin février, un audit sera mené pour déterminer le niveau de labellisation qui lui sera attribué d'ici le mois d'avril prochain. Des audits seront ensuite réalisés tous les deux ans pour conserver ce label, voire accéder à la labellisation supérieure.

L’OL devient ainsi le 3ème acteur du monde sportif à rejoindre le mouvement Fair play for planet, après la Section Paloise Béarn Pyrénées et le TVEC 85 Les Sables d’Olonne.

"Nous sommes fiers que l’OL rejoigne la démarche du label Fair Play For Planet", explique Julien Pierre, fondateur de FPFP. "Qu’un club de Ligue 1 affiche son engagement en faveur de l’environnement et en fasse une priorité est une bonne nouvelle pour le sport et pour la planète !".