Daniel Bulliat, nouveau président d'Inter Beaujolais

Dominique Piron se lançant dans une aventure plus personnelle de mettre en valeur sa propriété viticole du Château Vieux Bourg, c'est Daniel Bulliat qui lui succède.

Agé de 63 ans, il représentera la viticulture. Il exploite plus de 30 hectares de vignes, classées en appellations Beaujolais-Villages, Chiroubles, Morgon, Côte de Brouilly, Moulin-à-Vent et Fleurie avec sa femme et son fils.

Daniel Bulliat a également fondé la fête des Sarmentelles et la préside depuis 1989.

"Nous devons tous ensemble poursuivre les efforts entamés en 2017 pour repositionner les vins du Beaujolais et nous inscrire dans une continuité. Nous sommes plutôt en bonne place pour réussir. (...) Nos vins ronds et joyeux correspondent à la consommation du monde. (...) Connu dans le Beaujolais comme rassembleur et avec un discours très appuyé et partisan, mon action continuera à être passionnée pour le beaujolais que je suis", a réagi Daniel Bulliat dans un communiqué.

A noter que Philippe Bardet a été nommé vice-président d'Inter Beaujolais. La présidence est exercée alternativement par le négoce et la viticulture durant deux ans.