Une offre de Chine pour arracher Thiago Mendes à l’OL cet hiver ?

Le mercato est certes terminé en France mais pas en Chine. Et le média brésilien Globo Esporte croit savoir que le Shandong Luneng serait très intéressé par le milieu de terrain auriverde. Une offre de 10 millions d’euros serait même en préparation pour tenter de convaincre les dirigeants lyonnais. Une telle somme aurait peut-être fait réfléchir l’été dernier. Sauf que de l’eau a coulé sous les ponts du Rhône et que Thiago Mendes a retrouvé son panache et sa place de titulaire dans le onze de Rudi Garcia. Recruté pour 22 millions d’euros en 2019, l’ancien Lillois a mis beaucoup de temps à se montrer efficace à Lyon. Difficile donc de l’imaginer s’expatrier en Chine au moment où il s’épanouit enfin, dans la forte communauté brésilienne de l’OL qui plus est. Juninho, qui avait fait de Thiago Mendes l’une des premières recrues portant sa marque, devrait trouver les mots justes pour balayer cet intérêt. Du moins, jusqu’à la fin de la saison.