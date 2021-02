Lyon Street Food Festival de retour en septembre 2021

Après une année 2020 blanche à cause de la crise sanitaire, l'évènement culinaire reviendra en septembre 2021 pour une 5e édition que les organisateurs espèrent "mémorable". Du 16 au 19 septembre, les équipes de Nomad Kitchens s'empareront des anciennes usines Fagor Brandt dans le 7e arrondissement. Un déménagement après avoir organisé les premières éditions du Lyon Street Food Festival aux Subsistances sur les quais de Saône.

"Cette année plus que jamais, les organisateurs auront à cœur de faire voyager leurs festivaliers, d’amener des chefs à Lyon, de présenter des initiatives et des cultures qui feront vibrer les têtes et les papilles ! Avec toujours la proposition de faire vivre un roadtrip immersif aux festivaliers, il s’agit cette année de garder une ouverture au monde, à ses richesses culinaires et culturelles. Continuer à éveiller les curiosités et l’envie de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux chefs, de nouvelles pratiques: le Lyon Street Food Festival promet une échappée belle et une boum version XXL de la food cosmopolite", prédit le communique de presse.