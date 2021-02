OL Groupe impacté à hauteur de 111 millions d'euros par la pandémie

Le groupe de Jean-Michel Aulas estime ainsi à environ 111 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie, y compris la défaillance de Médiapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Ligue des Champions cette saison, sur le total des produits des activités (hors trading joueurs). Dans le détail, l'impact du Covid-19 sur les recettes de billetterie Ligue 1 est estimé à 16,2 millions d'euros, et le manque à gagner lié à l'absence de Coupe d'Europe à 6,6 millions d'euros environ. L'OL estime également avoir perdu 17,7 millions d'euros en termes de droits télé, sur les six premiers mois de l'exercice. La faute au scandale Mediapro. Et ce n'est pas la reprise du dossier par Canal + qui permettra au club de JMA de retrouver ces millions envolés.

Selon les chiffres publiés ce mardi, le total des produits d'activités atteint les 123,3 millions d'euros, en recul de 37% par rapport à décembre 2019.

Malgré tout, le mercato aura été fructueux, avec les départs de Bertrand Traoré à Aston Villa pour 15,9 millions d'euros, de Martin Terrier à Rennes pour 12 millions d'euros ou encore d'Amine Gouiri à Nice pour 7 millions d'euros. L'OL précise que la valeur de marché de son effectif atteint désormais les 409 millions d'euros. Un montant à prendre avec des pincettes, car Memphis Depay doit représenter une part importante, alors que le capitaine néerlandais du club partira gratuitement l'été prochain.