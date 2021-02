Retour du public dans les stades : la Ministre des Sports va rencontrer les dirigeants de l'OL, l'ASVEL et du LOU

Selon nos informations, la ministre déléguée aux Sports va profiter de sa venue entre Rhône et Saône pour rencontrer Jean-Michel Aulas, Gaëtan Müller et Yann Roubert. Une réunion est programmée samedi à 10h à la Préfecture du Rhône, au sujet du retour du public dans les stades, avec les présidents de l'OL, du LOU et de l'ASVEL.

"Je serai avec l'OL, le LOU Rugby et l'ASVEL, pour étudier ensemble les possibilités d'entreprendre une expérimentation, dès que les chiffres sanitaires le permettront, pour que les spectateurs reviennent dans les stades et dans les enceintes sportives. Nous serons attentifs aux protocoles qui nous serons proposés. Il faudra intégrer tous les outils dans les protocoles qui existent déjà. On sait l'urgence pour les clubs que ça redémarre vite, c'est pour ça que nous anticipons", a déclaré l'ancienne sportive de haut niveau en déplacement dans le 9e arrondissement de Lyon ce vendredi après-midi.

L'OL avait annoncé en milieu de semaine vouloir se porter candidat pour tester le retour des supporters dans les tribunes du Groupama Stadium.