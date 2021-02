OL : Samuel Umtiti fait un don de 10 000 euros à son premier club du 5e arrondissement de Lyon

Samuel Umtiti a fait un don de 10 000 euros au club du FC Ménival (D1), situé dans le 5e arrondissement de Lyon. C’est dans ce club que le défenseur de Barcelone a signé sa première licence à l’âge de cinq ans.

Cette somme permettra de donner un coup de pouce au club, dans cette période très compliquée pour tous les clubs amateurs de France à cause de la crise sanitaire. "Les 10 000 euros qu’il a offert vont permettre d’atténuer l’ardoise du club, plus de 17 000 euros de licences impayées en raison de la crise sanitaire, des factures auprès des fournisseurs et des instances départementales et régionales toujours en attente, vu le manque de rentrer d’argent habituelles pour les licences… À Ménival comme à Vénissieux, Chassieu ou autre Chaponnay, Mions… on a le sentiment d'une moindre attention des décideurs pour le football amateur par rapport à l'avenir du football professionnel", peut-on lire sur la page Facebook du FC Ménival.

A défaut de casser la démarche sur les terrains ces derniers temps, Samuel Umtiti aura cassé sa tirelire pour la bonne cause.