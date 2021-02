Près de Lyon : circulation rétablie sur l’A89 après un accident (MàJ)

Mise à jour ce vendredi à 10h : La circulation a été rétablie sur l'A89 après plus de deux heures d'intervention. Le chauffeur du camion n'aurait pas été blessé lors du choc, mais il a tout de même été transporté à l'hôpital par prudence. On ne connaît pas encore les causes de cet accident.

Article initial : La fermeture de l’axe fait suite à un accident, vers 7h45, impliquant un poids lourd après la sortie Tarare-Est. Le camion s’est couché sur les voies, sans percuter d'autre véhicule. On ne sait pas si les sapeurs-pompiers ont pris en charge des blessés. Des opérations de nettoyage sont en cours, les manœuvres pourraient durer jusqu’à la fin de la matinée.

Le trafic est déjà perturbé dans le secteur, avec au moins 5 kilomètres d’embouteillages en amont de l’accident.