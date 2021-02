L’OL ramène un point de Marseille et reste distancé par Lille (1-1)

Dominateurs dans le jeu, les Lyonnais ont totalement confisqué le ballon aux Marseillais dès le début de la rencontre. Pour autant, les coéquipiers de Memphis ont eu du mal à se procurer des occasions. Il a fallu attendre 21 minutes de jeu pour voir les Gones apporter du danger devant la cage marseillaise. Mais cette première opportunité était la bonne. Houssem Aouar a parfaitement laissé passer la passe de Lucas Paqueta vers Toko-Ekambi, qui a judicieusement ouvert son pied droit (0-1).

Mais après cette ouverture du score, l’OL a reculé, sans raison, alors que Marseille était inexistant depuis le début de la rencontre. Les Rhodaniens ont été inquiétés sur quelques coups de pieds arrêtés et se sont rapidement fait punir. Après un corner, Pape Gueye a vu sa frappe contrée du bras par Lucas Paqueta dans la surface. L’arbitre a immédiatement sifflé pénalty et sanctionné le milieu de terrain d’un carton jaune, alors que le ballon semblait toucher le buste du Brésilien avant sa main (l’OL a d’ailleurs réagi sur Twitter). La VAR a validé la décision de Benoît Millot et Arkadiusz Milik s’est chargé de transformer ce pénalty quelques secondes avant le retour aux vestiaires (1-1).

La deuxième période a repris sur un très gros rythme. Les deux équipes allaient d’un but à l’autre, mais sans réellement se procurer d'occasions. A la 56e, Memphis Depay était proche de doubler la mise mais sa frappe a frôlé le poteau de Steve Mandanda.

Mais le match s’est rapidement compliqué pour les hommes de Rudi Garcia. A la 70e, Lucas Paqueta a reçu un deuxième carton jaune et a été exclu après une grossière faute sur Dimitri Payet.

Malgré leur infériorité numérique, les Lyonnais n’ont pas lâché. Memphis a pensé libérer son équipe en toute fin de match, mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu.

L’OL repart donc avec un point de Marseille. Un bon point au vu du scénario du match, même si les coéquipiers de Léo Dubois peuvent nourrir des regrets. A l’issue de cette journée, les Gones restent à trois points de Lille avant la réception de Rennes au Groupama Stadium mercredi prochain à 19h.