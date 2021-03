Lyon : le couple d’escrocs s’offrait des véhicules, des ordinateurs et des billets de train avec des chéquiers volés

Une femme de 24 ans et un homme de 28 ans ont été respectivement interpellés mercredi et jeudi dernier. Très défavorablement connu des services de police, le couple est soupçonné d’avoir dérobé des chéquiers lors de vols avant de les utiliser via le site Le Bon Coin afin d’acheter des véhicules, des ordinateurs, des billets SNCF et quelques denrées alimentaires.

Les faits ont été commis sur une année entre décembre 2016 et décembre 2017 à Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape mais également à Nîmes et à Béziers. Le duo avait été identifié suite à une enquête ouverte par la Brigade de Répression des Cambriolages de la Sûreté Départementale du Rhône.

Si la femme a reconnu les faits expliquant qu’elle était la compagne de l’homme au moment des faits, ce dernier a indiqué ne pas se souvenir des faits en question "tant ils avaient commis d’escroqueries et de vols", rapporte la DDSP du Rhône.

Le duo sera jugé en février 2022 ; l’homme a été réintégré à la maison d’arrêt de Corbas où il était déjà incarcéré.