Lyon : il invente une coque antivol autonome pour les téléphones portables

Ce jeune ingénieur informatique de 25 ans travaille depuis maintenant plus d’un an sur un projet qui lui tient à cœur : une coque antivol autonome.

Tout commence en décembre 2019 en pleine Fête des Lumières. Sébastien se promène avec une amie dans les rues de Lyon mais la soirée tourne mal lorsque la jeune femme se fait voler son téléphone portable dans la poche de son manteau.



Une idée germe dans l’esprit de l’étudiant. "On a souvent des sujets récurrents de vols de téléphones et on ne peut pas résoudre le problème quand il est éteint", insiste-t-il. Le jeune ingénieur imagine alors un système de coque verrouillable à l’aide d’une clé unique avec un mécanisme qui permettrait de comprimer le téléphone. "Il ne sera pas possible de l’enlever à la main", explique Sébastien.

Car tout se passe dans la coque. Cette dernière est associée à un numéro de téléphone. Le principe est ensuite d’envoyer depuis un autre téléphone un SMS qui fonctionnera comme une commande : le mot GPS permettra par exemple d’avoir un retour avec un lien Google Maps de la position actuelle du téléphone volé et le mot BIP émettra un signal sonore puissant (95 décibels) permettant éventuellement de repérer le malandrin. "On peut alors voir la réaction des passants, voir les têtes se tourner ou une personne courir ou jeter quelque chose. Et ça laisse une deuxième chance de retrouver son téléphone volé", assure l’ingénieur. "Les dix premières minutes sont en effet les plus importantes pour retrouver un téléphone volé".

L’invention fait son bout de chemin avec un brevet déjà déposé à l’INPI (Institut National de Propriété Industrielle). Si le projet est actuellement à l’état de prototype avec deux modèles électroniques non miniaturisés qui fonctionnent, Sébastien Favier espère une commercialisation de sa coque antivol au plus tard en 2024 pour un prix "accessible" pouvant aller de 50 à 70 euros.

Le chemin est cependant encore long avec au programme notamment une étude industrielle du produit qui "coûte très chère". Le jeune homme a par conséquent lancé une campagne de financement participatif sur Ulule pour "permettre de fabriquer le dernier prototype pour ensuite faire des études dessus et ensuite lancer le modèle final", et pourquoi pas attirer d’éventuels investisseurs.

La coque antivol n'est pas le seul projet de l'ingénieur, salarié et auto entrepreneur. Il travaille déjà sur une voiture autonome...

A.D.