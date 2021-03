Ligue des Champions : victoire difficile de l'OL féminin face à Brondby

Malgré une nette domination lyonnaise, il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour que l'OL débloque la situation. Sur un centre d'Amel Majri, Nikita Parris a ouvert le score de la tête, à la 30e minute.

Au retour des vestiaires, ce sont les Danoises qui font le jeu. Jean-Luc Vasseur choisit donc de faire tourner son effectif à la 60e minutes, avec les entrées de Le Sommer à la place de l'Américaine Macario, titulaire pour la première fois sous les couleurs lyonnaises, et de Gunnarsdottir à la place de Bacha. Malgré tout, le jeu lyonnais reste poussif et les occasions se font rares. C'est en toute fin de match qu'on assiste à un réveil lyonnais. Melvine Malard, entrée en cours de jeu, inscrira le 2e but lyonnais.

Jean-Luc Vasseur espérait voir son équipe faire nettement la différence sur le match aller, pour s'assurer un match retour plus tranquille mercredi prochain. Les Lyonnaises se déplaceront donc au Danemark avec deux buts d'avance.

F.L.