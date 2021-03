Harcèlement moral : l'ancien grand patron des légistes de Lyon Daniel Malicier relaxé

Alors que le procureur de la République avait requis 10 000 à 15 000 euros d'amende à l'encontre de Daniel Malicier, les juges ont relaxé l'ancien directeur de l'Institut médico-légal de Lyon des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés par une technicienne en salle d'autopsie.

Défendu par Me Frédéric Doyez, Daniel Malicier avait rejeté en bloc le dossier monté par le procureur lyonnais de l'époque Marc Cimamonti et que LyonMag avait révélé en exclusivité. Il reposait sur plusieurs témoignages de légistes qui avaient fait remonter un comportement odieux de la part du professeur réputé et respecté : humiliation répétée, remarques désobligeantes en public, divulgation du dossier médical de ses collaborateurs, travaux sans aucun rapport avec l’IML au bénéfice personnel de Daniel Malicier...

Rien de tout ça n'a été retenu par le tribunal parisien, qui a estimé que la plainte de la technicienne reposait sur une simple relation de travail compliquée et que les témoignages prenaient leur source dans le statut convoité et jalousé de Daniel Malicier à l'IML de Lyon.