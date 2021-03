Le lyonnais Gilles Schnepp à la tête de Danone

Dimanche, le PDG du géant agroalimentaire Emmanuel Faber était débarqué "avec effet immédiat" par le conseil d'administration après avoir été jugé responsable des mauvaises performances enregistrées face à Nestlé et Unilever.

Pour le remplacer, c'est le lyonnais Gilles Schnepp, 62 ans et entré très récemment au conseil de Danone, qui a été désigné. Le nouveau président était auparavant patron du groupe Legrand, l'un des leaders mondiaux des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information.

Danone traverse une période mouvementée, avec un plan lancé en novembre dernier et prévoyant la suppression de 1500 à 2000 postes.

"Il (Emmanuel Faber ndlr) laisse une base solide sur laquelle Danone pourra s’appuyer pour accélérer sa croissance. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier nos salariés qui œuvrent dans le monde entier à la croissance et au développement de l’entreprise pour ses consommateurs, ses clients et ses parties prenantes", a réagi dans un communiqué Gilles Schnepp.