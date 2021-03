Lyon : début du procès de la virée mortelle à la Confluence

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2014, six amis venus de Firminy dans la Loire s'étaient offerts une virée dans le quartier de la Confluence à Lyon, à la recherche de frissons et de prostituées. Perdu et manifestement ivre et sous l'emprise du cannabis, le conducteur âgé de 17 ans à l'époque avait mené le véhicule sur le quai Rambaud à l'entrée de la darse avant de le précipiter dans la Saône. Sur les six occupants, trois n'avaient pas pu sortir de l'habitacle, et avaient trouvé la mort.

Ce lundi, premier jour de procès, les parents des victimes ont réclamé justice, mais aussi de trouver des réponses à de nombreuses questions encore en suspens. Le conducteur est poursuivi pour "homicide involontaire" tandis que les deux passagers ayant réussi à s'extirper de la Clio tombée à l'eau comparaissent cette semaine pour "non-assistance à personne en danger". Ils s'étaient immédiatement enfuis, n'attendant pas les secours pour les aider à localiser la voiture partie au fond de la rivière lyonnaise.