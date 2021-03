OL Féminin : Eugénie Le Sommer prolonge jusqu'en 2023

L'attaquante internationale a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2023. Eugénie Le Sommer est actuellement la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire de l'OL, avec 326 matchs. Elle est surtout la meilleure buteuse du club, avec 272 réalisations toutes compétitions confondues.

Il s'agit de la cinquième joueuse de l'OL à prolonger son contrat cette saison après Ada Hegerberg, Manon Revelli, Griedge Mbock et Amandine Henry.

"Je suis très heureuse de poursuivre l’aventure avec l’OL et fière du parcours accompli depuis 11 ans maintenant. Le club m’a toujours fait confiance, on a grandi et gagné beaucoup de titres ensemble. L’histoire continue de s’écrire et j’espère bien accomplir encore de très belles choses dans les années à venir", a notamment réagi Le Sommer.