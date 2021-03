Près de Lyon : appelé par la police pour récupérer sa fille non-respectueuse du couvre-feu, il débarque et agresse l'adolescente

Ils venaient de contrôler les occupants d'un véhicule circulant chemin de Saint-Bonnet-de-Mûre à Saint-Priest, et avaient appelé les parents de la passagère âgée de 16 ans, qui ne pouvait justifier son non-respect du couvre-feu.

Sauf que le père de l'adolescente n'était pas venue avec la seule idée de récupérer son enfant dans le calme. Il a débarqué sur place avec son fils âgé de 15 ans. Et le duo a alors frappé la fille, ainsi que l'homme qui conduisait le véhicule. En tentant de s'interposer, un policier a été blessé à l'épaule droite (21 jours d'ITT). Le père et son fils étaient finalement interpellés. Ils ont reconnu partiellement les faits en garde à vue, déclarant avoir voulu en découdre avec l'individu qui accompagnait l'adolescente et avoir simplement "bousculé" le policier.

Le père sera jugé ce jeudi tandis que le fils âgé de 15 ans sera présenté au parquet mineur dans le même temps.