Lyon : interpellé cinq mois après avoir cambriolé une péniche

Le 1er novembre, une péniche aménagée en habitation installée quai de Serbie dans le 6e arrondissement avait été cambriolée. Des appareils photos et des bijoux avaient notamment été volés. Une plainte avait immédiatement été déposée par la victime, mais il aura fallu attendre cinq mois pour que l'affaire s'éclaircisse.

Jeudi dernier, quai Augagneur, un individu a été contrôlé et avait en sa possession trois téléphones, dont deux volés quelques jours auparavant au préjudice d'un sexagénaire et d'une septuagénaire.

Le mis en cause, défavorablement connu des services de police, s'est présenté comme un mineur SDF et faisait l'objet d'une fiche concernant le cambriolage de la péniche.

Auditionné par les enquêteurs, il a nié les faits. Il a assuré que quelqu'un lui avait confié les téléphones, sans en connaître la provenance.

Présenté au tribunal judicaire vendredi dernier, il a été laissé libre avec un rappel à la loi.