Appel à témoins terminé après la découverte du corps d'un octogénaire disparu près de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

L'appel à témoins lancé le 24 février dernier pour la disparition inquiétante de Maamar est terminé, et l'issue est terrible. Le corps de l'octogénaire a été retrouvé mardi près de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. C'est de là qu'il était parti, seul et à pied, après que son vol eut atterri en provenance d'Algérie. Les derniers témoins l'avaient vu prendre la direction de Pusignan. La gendarmerie de Genas, chargé de l'enquête, devra déterminer les causes et circonstances de son décès.

[#AppelàTémoins TERMINÉ]

???? Le 24 février dernier, nous lancions un appel à témoins après la disparition inquiétante de Maamar B.

⚫️ Son corps sans vie a été retrouvé hier à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

L'enquête se poursuit auprès de la Gendarmerie de GENAS. pic.twitter.com/vj08RVG25C — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) March 24, 2021